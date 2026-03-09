Golpe a los delitos electorales: cuatro capturados en controles policiales

En el marco del “Plan Democracia”, la Policía Nacional capturó a tres hombres y una mujer en los municipios de Cartagena y Turbaco.

El Primer resultado operativo se logra la captura de una mujer de 41 años de edad, natural del municipio de Turbaco (Bolívar), por el delito de Corrupción al Sufragante (Artículo 390 del Código Penal).

Gracias a la denuncia ciudadana y a las actividades investigativas y judiciales adelantadas por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda en el municipio de Turbaco, donde se incautaron 3 millones de pesos en efectivo, dos computadores, material electoral e información de posibles sufragantes.

De acuerdo con información preliminar, la capturada presuntamente se dedicaría a realizar compra de votos en el municipio de Turbaco, en beneficio de determinados candidatos.

Así mismo, se realizó otro procedimiento en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, en los alrededores de un centro educativo, donde fue capturado un hombre de 48 años de edad, por el delito de Corrupción al Sufragante.

Gracias a la denuncia ciudadana y a las actividades de vigilancia y control desplegadas por la Policía Nacional durante la jornada electoral, al momento de practicarle un registro a persona se le halló en su poder propaganda política, la suma de $1.350.000 pesos en efectivo y un (1) teléfono celular.

De igual forma, en el barrio La Consolata fue capturado un sujeto de 46 años de edad, por el delito de corrupción al sufragante, a quien les fueron incautados $1.152.000 pesos y propaganda política.

Finalmente, en el municipio de Turbana fue capturado un sujeto de 35 años de edad, por el delito de corrupción al sufragante, quien tenía en su poder más de 2 millones de pesos y propaganda política.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, señaló que estos resultados se logran como parte de las acciones desarrolladas en el marco del “Plan Democracia 2026”.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana, comunicándose a la línea 123 o al 311 4072363 vía WhatsApp de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 FM Cartagena.

“Con dignidad cumplimos, y cada resultado es un paso más en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades.”