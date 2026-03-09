Geely impulsa una nueva etapa para la movilidad en Colombia: este es el portafolio de vehículos

Colombia

Durante la última década, Geely Holding Group se ha consolidado como uno de los conglomerados automotrices más influyentes del mundo, pues el grupo fundado en 1986 mantiene operaciones en más de 80 países, supera los 120.000 colaboradores y articula más de 30 centros globales de investigación, desarrollo y diseño distribuidos entre China, Suecia, Alemania y el Reino Unido. Además, cuenta con 5 centros de investigación (I+D) en todo el mundo.

Este grupo integra marcas icónicas como Volvo Cars, Polestar, Lotus Cars y Zeekr, así como consolidó globalmente a Smart como una empresa conjunta con Mercedes-Benz Group, combinando diseño alemán con plataformas eléctricas desarrolladas por Geely.

En ese sentido, Geely cuenta con una evolución consolidada a nivel mundial, tecnología propia y estándares máximos de calidad, por lo que aquí le contamos sobre su propuesta diferencial:

Seguridad como estándar estructural: en diciembre de 2025, Geely inauguró en Ningbo, China, el centro de pruebas de seguridad automotriz más grande y avanzado del mundo. Este complejo elevó los estándares de evaluación estructural, pruebas de impacto y validación de baterías eléctricas, en un contexto donde la electrificación exige nuevos protocolos de seguridad. Hoy, esa infraestructura respalda el desarrollo global de sus productos y consolida la seguridad como uno de los pilares estructurales del grupo.

‘Geespace’, infraestructura satelital propia: se trata de la división aeroespacial del ecosistema Geely, que mantiene 52 satélites en órbita baja para mejorar la precisión de geolocalización, fortalecer la conectividad vehicular y sentar las bases para aplicaciones futuras de conducción inteligente. Es uno de los desarrollos diferenciales más relevantes dentro de la industria automotriz global.

Tecnología propia: a través de ECARX, Geely desarrolla su propio hardware y software automotriz, integrando chips, arquitectura electrónica y sistemas operativos bajo una misma estrategia tecnológica. Esta integración permite mayor eficiencia energética, actualizaciones remotas constantes y menor latencia digital.

Esa evolución se materializa en Flyme Auto, sistema operativo inteligente que en algunas de sus versiones más avanzadas incorpora hasta 16 parlantes con tecnología de audio Flyme Sound, permitiendo que llamadas o indicaciones de navegación se escuchen exclusivamente en el cabecero del conductor, elevando seguridad y personalización de la experiencia.

Short Blade Battery: es un desarrollo propio de la marca enfocado en la estabilidad térmica, la durabilidad y la reducción del riesgo de fuga térmica, donde se le ejecutan más de 6 pruebas con posibles condiciones a las que puede estar expuesta. Su diseño compacto mejora la rigidez estructural y optimiza la gestión de temperatura, consolidando la apuesta de Geely por soluciones energéticas más seguras en la transición hacia la electrificación global.

Impacto de Geely en Colombia: portafolio de vehículos

La trayectoria de Grupo Vardí respalda la llegada de Geely a Colombia mediante una red nacional de concesionarios, infraestructura de posventa consolidada, técnicos certificados y disponibilidad de repuestos. Este soporte es fundamental en la introducción de tecnologías eléctricas e híbridas al mercado local.

En ese sentido, Geely Colombia hoy introduce más que un portafolio de vehículos, pues incorpora un ecosistema tecnológico que integra electrificación, conectividad satelital, desarrollo propio de hardware y software y estándares internacionales de seguridad.

En un país que avanza hacia la transición energética, esta evolución puede impulsar mayor adopción de movilidad eléctrica, fortalecer la confianza del consumidor y acelerar la modernización tecnológica del sector automotor colombiano.

Geely no solo participa en el mercado: comienza a formar parte de la transformación de la movilidad en Colombia con un amplio ecosistema de soluciones que simplifican la vida del usuario. A continuación, le dejamos al detalle el portafolio de vehículos y sus precios en Colombia:

Geely EX2 – Eficiencia urbana con arquitectura diferenciadora (Precio sugerido desde $79.990.000)

Se posiciona como un hatchback 100% eléctrico y versátil para la ciudad, fue el vehículo eléctrico más vendido en China durante 2025 y se destaca por elementos poco comunes en su segmento, como la tracción trasera y la suspensión Multilink, configuración que mejora la estabilidad y el comportamiento dinámico.

Además, integra una batería de 39.4 kWh que permite una autonomía de hasta 410 km en ciclo CTLC. Su motor desarrolla 85 kW (114 hp) y 150 Nm de torque, ofreciendo respuesta inmediata en entornos urbanos. Su capacidad interior es uno de sus diferenciales, ya que incorpora un baúl frontal de 70 litros y un baúl trasero de 375 litros, logrando un espacio interior que no se encuentra habitualmente en su categoría.

Por otro lado, cuenta con conexión CCS2 y admite carga rápida DC de hasta 70 kW, permitiendo pasar del 30% al 80% en aproximadamente 25 minutos. Integra asistencias ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencias al Conductor), el mejor paquete de seguridad del segmento y una pantalla central de 14.6” compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Geely EX5 – SUV 100% eléctrico de alto equipamiento (Precio sugerido desde $117.990.000)

Este vehículo combina un gran espacio interior con una relación calidad/precio altamente competitiva dentro del segmento SUV eléctrico. Incorpora una batería de 60.2 kWh, que permite una autonomía de hasta 490 km en ciclo NEDC. Su motorización entrega 160 kW (215 hp) y 320 Nm de torque. Admite carga rápida DC de hasta 80 kW mediante conexión CCS2, alcanzando del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos.

Además de sus asistencias ADAS y 5 estrellas en Euro NCAP y ANCAP Australia, integra una pantalla de 15.4” y, en su versión más avanzada, cuenta con Head-Up Display, memoria y masajes en asientos delanteros, sistema Flyme Sound con 16 parlantes y múltiples amenidades que elevan la experiencia de conducción.

Geely Starray EM-i – Híbrida enchufable de autonomía extendida (Precio sugerido desde $135.990.000)

Geely Starray EM-i combina un motor atmosférico 1.5 litros de tracción delantera con sistema eléctrico, logrando una autonomía combinada de hasta 1.000 km en ciclo NEDC y una autonomía 100% eléctrica de 105 km. Integra batería de 18.4 kWh y admite carga DC de hasta 30 kW y carga AC de 6.6 kW, permitiendo pasar del 25% al 100% en aproximadamente 3 horas en conexión AC.

Su diseño interior prioriza una experiencia sensorial moderna, incorporando una pantalla de 15.4” y asistencias ADAS avanzadas. En su versión más equipada, cuenta con Head-Up Display, memoria y refrigeración de asientos delanteros y un sistema Flyme Sound de 16 parlantes. Al igual que la Geely EX5, obtuvo 5 estrellas en Euro NCAP y ANCAP Australia.