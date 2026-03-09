Este martes las mujeres entran gratis al Jaime Morón para el partido del Real Cartagena

Real Cartagena informa a sus hinchas y al público en general que. en el marco de la conmemoración del Día y Mes de la Mujer quieren rendir un homenaje especial a todas esas mujeres valientes, apasionadas y guerreras que con su fuerza nos inspiran cada día, dentro y fuera de la cancha.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ello. todas las mujeres tendrán entrada gratuita al estadio Jaime Morón León para el partido frente a Internacional de Palmira que se disputará este martes 10 de marzo a las 7:00 p.m.

Las hinchas heroicas son parte esencial de esta familia auriverde. por eso las invitamos a que nos acompañen en el estadio. a alentar con esa pasión inigualable que las caracteriza y a vivir junto a nosotros una noche de fútbol en la que su presencia será fundamental para conseguir la victoria.

Los esperamos a todos en el Morón para vivir juntos esta gran fiesta del fútbol.