Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 mar 2026 Actualizado 12:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Este martes las mujeres entran gratis al Jaime Morón para el partido del Real Cartagena

El equipo heroico quiere rendir homenaje en el marco de la conmemoración del Día y Mes de la Mujer

Este martes las mujeres entran gratis al Jaime Morón para el partido del Real Cartagena

Este martes las mujeres entran gratis al Jaime Morón para el partido del Real Cartagena

Real Cartagena informa a sus hinchas y al público en general que. en el marco de la conmemoración del Día y Mes de la Mujer quieren rendir un homenaje especial a todas esas mujeres valientes, apasionadas y guerreras que con su fuerza nos inspiran cada día, dentro y fuera de la cancha.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ello. todas las mujeres tendrán entrada gratuita al estadio Jaime Morón León para el partido frente a Internacional de Palmira que se disputará este martes 10 de marzo a las 7:00 p.m.

Las hinchas heroicas son parte esencial de esta familia auriverde. por eso las invitamos a que nos acompañen en el estadio. a alentar con esa pasión inigualable que las caracteriza y a vivir junto a nosotros una noche de fútbol en la que su presencia será fundamental para conseguir la victoria.

Los esperamos a todos en el Morón para vivir juntos esta gran fiesta del fútbol.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir