En Floridablanca habilitan cinco puntos de vacunación contra el sarampión

Luego de que el Ministerio de Salud y Protección Social confirmara un caso de Sarampión en el departamento de Santander, la Secretaría de Salud de Floridablanca activó medidas de prevención y vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la enfermedad en este municipio.

La administración municipal informó que se fortalecieron las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con el objetivo de garantizar la detección temprana de casos sospechosos, el aislamiento oportuno y la contención de un posible brote en el municipio.

“Estamos haciendo la verificación del antecedente vacunal de todo el personal de salud, y se instruyó desde la Secretaría a todas las IPS con puntos de vacunación en el municipio, que garanticen la aplicación gratuita y sin barrera a toda la población hasta los 59 años”, afirmó Alexandra García Esparza, secretaria de Salud de Floridablanca.

Las autoridades recordaron que la principal estrategia para prevenir el sarampión es la vacunación. Por ello, recomendaron la aplicación de las vacunas Triple Viral (SRP) y Sarampión/Rubéola (SR) a las personas que no tengan registro de estas dosis en su carnet físico o en la plataforma Paiweb.

Entre las recomendaciones se destaca que los niños entre 1 y 10 años deben contar con dos dosis de la vacuna Triple Viral, mientras que la población entre 6 y 16 años debe tener una dosis adicional contra sarampión y rubéola.

Los viajeros entre 11 y 59 años sin antecedente de vacunación verificable deben inmunizarse al menos 15 días antes de salir del país.

También se prioriza la vacunación de personas que hayan tenido contacto con casos sospechosos menores de 60 años con antecedente vacunal desconocido, así como de trabajadores vinculados a los sectores de turismo, hotelería y transporte internacional.

Estos son los puntos de vacunación contra el sarampión en Floridablanca:

Unidad Materno Infantil de la E.S.E

Hospital San Juan de Dios

Clínica Foscal

E.S.E Clínica Guane

Centro Médico Colsanitas

IPS Rendisalud

IPS Coomultrasan

Instituto Cardiovascular

El gobierno de Floridablanca reiteró el llamado a padres, cuidadores y ciudadanía en general para revisar los carnets de vacunación y acudir a los puntos habilitados, con el fin de prevenir el sarampión y proteger la salud pública.