De grietas y riesgos a juego seguro: la nueva cancha múltiple de la I.E. Santa María impulsa la práctica de cuatro disciplinas deportivas

La transformación integral de la Institución Educativa Santa María no solo recuperó un plantel que durante años permaneció en ruinas, sino que también abrió nuevas oportunidades para el desarrollo físico, deportivo y recreativo de sus estudiantes. Entre los espacios más valorados por la comunidad durante los primeros días tras su reapertura se encuentra la nueva cancha múltiple, un escenario completamente renovado que hoy garantiza seguridad, amplitud y condiciones adecuadas para la práctica del deporte escolar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El escenario reemplaza una antigua cancha deteriorada que presentaba grietas y riesgos para los estudiantes. Con la intervención realizada por la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el plantel cuenta ahora con un espacio moderno y reglamentario que fortalece las clases de educación física, las actividades recreativas dentro de la institución y la práctica de disciplinas deportivas como voleibol, baloncesto, fútbol de salón y kickball.

“Esta nueva cancha nos muestra mayor amplitud que la que teníamos anteriormente. En temas de seguridad cambió bastante, porque teníamos el alcantarillado destapado y ya veo que está completamente cerrado, evitando así accidentes para los chicos”, explicó Norelis Morales, docente del área de Educación Física del plantel.

La profesora aseguró que la antigua cancha no ofrecía condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades deportivas. “Antes estaba bastante deteriorada, tenía grietas, no presentaba seguridad para los chicos. Ahora tenemos una cancha completamente renovada con todas las especificaciones que se requieren para la práctica de voleibol, baloncesto, kickball y futsala en la institución, brindándole a los estudiantes esparcimiento, recreación, juego lúdico para ellos y sobre todo la seguridad; las demarcaciones están espectaculares”, agregó.

Un escenario para fortalecer habilidades deportivas de los estudiantes

Para los estudiantes, el nuevo escenario representa un espacio para compartir, ejercitarse y fortalecer sus habilidades deportivas dentro del colegio.

“A mí me parece muy bien el colegio, especialmente, la cancha porque ahora podemos jugar, hacer educación física y muchas cosas”, expresó Héctor Luis Alemán Liñán, estudiante de sexto grado.

El estudiante también agradeció la intervención realizada en la institución. “Le doy las gracias al señor alcalde Dumek Turbay por esta reconstrucción que hizo, muchas gracias por hacer este colegio más bonito y más grande para nosotros los niños, los estudiantes, para poder cumplir nuestras metas”, afirmó.

Neibelin Julio Herrera, también estudiante de sexto grado, destacó el impacto que ha tenido el nuevo escenario para la vida escolar. “La cancha está demasiado bonita, grande. Nos sirve a nosotros para correr, hacer los deportes que uno quiera”, señaló.

Más deportes y nuevos proyectos de formación

La nueva cancha múltiple permitirá ampliar la oferta deportiva dentro de la institución, ya que está diseñada para la práctica de disciplinas como voleibol, futsala, baloncesto y kickball, deportes que hacen parte de la tradición deportiva de la comunidad educativa y que también participan en los Juegos Intercolegiados.

Según explicó la docente Norelis Morales, este nuevo escenario abre la puerta a proyectos de formación deportiva que buscan consolidar procesos más estructurados dentro del colegio.

“El año pasado con el IDER estuvimos en capacitaciones para la creación de la escuela de formación deportiva dentro de la institución educativa y de los clubes deportivos. Como colegio podemos tener varios deportes en los clubes institucionales de las instituciones educativas”, explicó.

En ese sentido, el plantel proyecta fortalecer, desde el área de educación física y el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre, la creación de clubes deportivos escolares que impulsen el talento de los estudiantes.

“A eso estamos mirando desde el proyecto de tiempo libre y de educación física: tener la escuela, tener el club de voleibol, de baloncesto y de futsala de la institución con su personería jurídica”, concluyó la docente.