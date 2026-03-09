CreSER Tec impulsa la transformación digital de más de 1.000 microempresas en Cali

Cali será, este 9 de marzo, escenario del lanzamiento de CreSER Tec, una iniciativa que busca impulsar la transformación digital y la autonomía empresarial de más de 1.000 microempresas y emprendimientos en etapa temprana de la región.

El evento de presentación será en YAWA, en el barrio San Fernando en Cali. La estrategia es liderada por la organización internacional Building Markets, en alianza con la Cámara de Comercio de esa ciudad y Qinaya. Las entidades buscan que las personas accedan fácilmente a herramientas tecnológicas que fortalezcan la productividad y sostenibilidad de sus negocios.

Para ello se entregarán más de 1.000 dispositivos tecnológicos Qinaya que permiten convertir televisores y monitores de hogares y comercios en computadores completos. Estos equipos mejorarán procesos organizacionales clave como el registro de ventas, la organización financiera y la gestión administrativa.

Además, los beneficiarios podrán acceder a herramientas y servicios económicos del ecosistema regional. La entrega oficial de los primeros dispositivos comenzará durante el lanzamiento de este lunes.

Según María Carolina Durán, directora de Building Markets para Latinoamérica (BUM+) esta unión representa un estímulo importante para el desarrollo comercial del país.

“Esta alianza con Qinaya impulsa la conectividad de nuestras MiPymes y ofrece a los empresarios colombianos herramientas para facilitar competir en canales globalizados, acelerando el crecimiento, el desarrollo económico inclusivo y la transformación social”, dijo.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali acompañará el proceso con una oferta de valor enfocada en formación y fortalecimiento industrial. Así, los participantes realizarán un diagnóstico que evaluará cinco áreas funcionales y permitirá identificar brechas y oportunidades de mejora. Asimismo, tendrán acceso al Campus Virtual de la entidad con cursos en marketing y promoción en línea, ventas, finanzas y productividad.

“Estos emprendedores no solo reciben un dispositivo, sino además insumos para desarrollar las habilidades necesarias para hacer crecer y sostener sus negocios”, señaló María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

Paralelamente, el proyecto incorpora contenidos de capacitación a través de BUMA Academy, una plataforma orientada al crecimiento de pequeñas y medianas empresas con cursos sobre acceso a mercados internacionales, exportaciones, comercio electrónico e inteligencia artificial.

En suma, con esta articulación institucional, CreSER Tec se perfila como una apuesta para impulsar la productividad, competitividad e inclusión digital de las microempresas en esa región del Valle del Cauca.