Contraloría de Bolívar asume vicepresidencia del Consejo Nacional de Contralores

Lina Marcela Vásquez, contralora del Valle, fue elegida presidenta del Consejo Nacional de Contralores, y Tatiana Romero Luna, contralora departamental de Bolívar, asumió la vicepresidencia de esta instancia. Las designaciones se oficializaron durante la clausura del Congreso Nacional de Contralores Territoriales, realizado en Armenia.

Por primera vez, Bolívar hace parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Contralores, un hito institucional que fortalece la representación del departamento en el escenario nacional y abre una nueva capacidad de interlocución para impulsar criterios comunes.

El Consejo Nacional de Contralores es un organismo de articulación y coordinación que reúne a las contralorías territoriales para unificar criterios, fortalecer capacidades técnicas y promover acciones conjuntas orientadas a mejorar la vigilancia de los recursos públicos en Colombia, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Para Bolívar, contar con la Contralora Departamental en la Vicepresidencia del Consejo representa una oportunidad estratégica para posicionar la voz del departamento en la agenda nacional y fortalecer la articulación técnica que impulsa mejores prácticas, estándares y metodologías para un control fiscal más oportuno y efectivo.

“Esta responsabilidad nos permite impulsar coordinación técnica y acciones conjuntas que se traduzcan en un control fiscal oportuno, transparente y útil, con impacto real en la vida de los bolivarenses. Además, fortalece la voz de Bolívar en el escenario nacional para mejorar el seguimiento y los resultados del control fiscal en el departamento”, expresó la contralora departamental, Tatiana Romero Luna.

Esta designación también permite ampliar el seguimiento a asuntos de interés público en el territorio y potenciar la participación ciudadana como mecanismo de alerta y control social, con foco en resultados verificables para las comunidades bolivarenses.

Sobre el Congreso

El encuentro institucional reunió durante tres días a representantes de las contralorías territoriales del país para fortalecer el control fiscal, compartir experiencias y acordar acciones conjuntas que mejoren la vigilancia de los recursos públicos. En ese marco, se eligió la nueva Junta Directiva del Consejo y se avanzó en la organización de instancias de representación y trabajo técnico, con énfasis en la coordinación entre niveles y la adopción de lineamientos comunes orientados a resultados.