Cartagena y Bolívar vivieron una jornada electoral en calma y paz, con compromiso de los actores electorales

Cartagena y el departamento de Bolívar vivieron una jornada electoral marcada por la calma y la tranquilidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) destacó que el compromiso de los actores electorales fue clave para garantizar que el proceso democrático se desarrollara con normalidad y en un ambiente de paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se resaltó la articulación entre las instituciones y las autoridades locales, que trabajaron de manera coordinada para brindar confianza, seguridad y acompañamiento a los ciudadanos durante toda la jornada.

La participación ciudadana se desarrolló en un ambiente de orden y respeto, reafirmando el carácter democrático del proceso electoral en la región.

El CNE también informó que no se registraron alteraciones significativas del orden público en Cartagena ni en los municipios de Bolívar, lo que permitió que los votantes ejercieran su derecho al sufragio en condiciones de normalidad. Según los reportes oficiales, las medidas de seguridad y control implementadas fueron efectivas para prevenir incidentes o irregularidades.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral agradeció a los actores electorales, a las autoridades y a la ciudadanía por su compromiso con la democracia. Este trabajo conjunto permitió que Cartagena y Bolívar se destacaran como ejemplo de participación pacífica y organizada durante la jornada electoral.