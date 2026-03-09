Carlos Parra, ex concejal de Bucaramanga acepta resultados de elecciones : “estuvimos cerca”

Bucaramanga

Carlos Parra, abogado experto en retórica, exconcejal de Bucaramanga y uno de los férreos críticos de la política tradicional, no alcanzó curul en la Cámara de Representantes a la que aspiraba por el partido Verde.

Durante los primeros boletines informativos este domingo, Parra lograba un escaño en la Cámara; sin embargo, al final, sus 27.231 votos no fueron suficientes para lograr el objetivo.

Por encima de Parra, estuvo Ferley Sierra quien obtuvo 28.918 votos.

¿Qué dijo?

En un video publicado en redes sociales, Parra apareció acompañado de Cristian Avendaño, actual representante a la Cámara, el diputado a la Asamblea de Santander, Danovis Lozano y el concejal de Bucaramanga, Camilo Machado.

“Aunque estuvimos cerca, no se dieron los resultados, pero el mensaje central es darles las gracias. porque sentimos el enorme cariño de la gente”, aseguró.

Finalizó diciendo que “Hoy, mañana y siempre en la calle nos vemos”.