Todos hablan de consultas por el debilitamiento de los partidos: Jairo Libreros, analista político

Jairo Libreros, analista político, columnista y panelista de Hora 20, pasó por los micrófonos de El Gran Reto 2026 para referirse acerca de la jornada de elecciones y del por qué se habla más de las consultas que de las legislativas.

“Todo el mundo está concentrado en definir quién tendrá la capacidad de optar por un tiquete fuerte para la primera vuelta electoral. Además, lo que escuchamos en las calles, en la discusión mediática y en el análisis, es de las consultas, y eso se debe al debilitamiento de los partidos”, aseguró.

Asimismo, explicó que a esta tendencia se le suma que la coyuntura la han acaparado los dos extremos políticos con sus candidatos presidenciales: Iván Cepeda (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha).

“Creo que los partidos políticos y los ciudadanos que se ubican en el centro del espectro político terminamos siendo espectadores, fijándonos más en las consultas”, dijo.

Importancia del próximo Congreso de la República

Libreros manifestó que, en caso de que se confirme lo que dicen las encuestas, que gane Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, el nuevo Congreso tendrá un papel fundamental para salvaguardar cualquier intento de socavar la democracia.

“Si se confirma lo que dicen las encuestas, necesitamos que el Congreso se convierta en ese estandarte que de equilibrio entre el balance y control a la gestión del Ejecutivo”, indicó.

