Sin contratiempos y con acompañamiento logístico del Distrito concluye jornada electoral

Tras el cierre de la jornada electoral de este domingo, en la que Colombia eligió a sus nuevos integrantes del Congreso de la República, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias entrega a la ciudadanía un parte de tranquilidad al informar que los comicios transcurrieron en orden tanto en el área urbana como en la zona rural e insular del Distrito.

Cabe destacar que, tras las labores de monitoreo y vigilancia permanentes, no se reportaron alteraciones del orden público en el perímetro urbano, zonas rurales e insulares del Distrito, con el predominio de un buen comportamiento des los ciudadanos.

Desde la sede de Distriseguridad, las autoridades civiles, de Policía y militares realizaron seguimiento permanente al desarrollo de la jornada a través de un Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado a las 6:00 de la mañana de este domingo, para monitorear las 2.700 mesas, el flujo de votantes y las condiciones de seguridad en los 137 puestos de votación.

Para garantizar el normal desarrollo de las justas electorales se dispuso un dispositivo de cerca de 1.300 uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, con presencia en los puestos de votación del Distrito. Se contó, además, con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia en zonas rurales e insulares.

De manera paralela, con una inversión cercana a los $5.000 millones, la Administración Distrital brindó acompañamiento logístico al proceso electoral, respaldando las labores de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de los organismos de control.

Entre los apoyos dispuestos se incluyeron buses y lanchas para el transporte de jurados y funcionarios, camiones, carpas, vallas de contención, plantas eléctricas, baños ecológicos, mesas, sillas, equipos de fotocopiado y papelería, así como servicio de aseo e higiene en el punto de escrutinio y alimentación para el personal logístico. 91 instituciones educativas funcionaron como puestos de votación, en 37 de ellas se hizo reconocimiento biométrico de los votantes.

Al término de las votaciones, el Distrito reiteró que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y destacó el comportamiento ciudadano durante esta jornada democrática.

Desde el PMU, de destacó la articulación entre Secretaría del interior, Distriseguridad

Secretaría de Educación, Registraduría Nacional, Procuraduría, Armada Nacional, Oficina Asesora de Gestión de riesgo de Desastres, DATT, Policía Metropolitana de Cartagena, CTI de Fiscalía, TransCaribe, Dadis y Afinia.

En la segunda fase, en lo que corresponde al punto de escrutinio, la Alcaldía Mayor de Cartagena ha dispuesto toda su capacidad logística para garantizar las condiciones que requiere la Registraduría y los entes de control.