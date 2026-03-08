Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 7 de marzo: números ganadores y premios

Miles de apostadores en Colombia están atentos a los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto para este sábado 7 de marzo. A continuación le explicamos en qué consiste cada uno de estos juegos de azar, sus principales premios y los números ganadores de hoy.

Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos tradicionales de Colombia y cuenta con una amplia trayectoria en el país. Se juega mediante la compra de billetes o fracciones que incluyen un número de cuatro cifras y una serie. El premio mayor se otorga a quien acierte tanto el número como la serie completa.

Se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Boyacá HOY 7 de marzo de 2026

Número ganador: 10:40 p. m.

Serie: 10:40 p. m.

Ganador del Bono del Amor: 10:40 p. m.

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca es otro sorteo departamental con gran acogida en distintas regiones del país. Su dinámica es similar a la de otras loterías tradicionales: los jugadores adquieren un billete con número y serie, y participan por el premio mayor y múltiples premios secundarios.

La Lotería del Cauca se caracteriza por ofrecer un plan de premios atractivo y constante, además de contribuir con recursos económicos destinados a la financiación de servicios de salud pública.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 7 de marzo de 2026

El resultado del premio mayor es: 11:00 p. m.

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

5.555′000.000 pesos. Premio Seco de 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 50′000.000 pesos.

50′000.000 pesos. Premio Seco de 10′000.000 pesos.

Baloto

Baloto es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y funciona bajo una modalidad diferente a las loterías tradicionales. En este caso, el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una superbalota del 1 al 16. Para ganar el premio mayor, debe acertar los cinco números y la superbalota.

A diferencia de las loterías departamentales, Baloto ofrece premios acumulables, lo que significa que si nadie acierta el premio mayor, este se agrega para el siguiente sorteo, aumentando considerablemente la bolsa de premios.

También existe la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números jugados, participando por un acumulado independiente.

Resultados de Baloto HOY 7 de marzo de 2026

Baloto:

Números: 11:00 p. m.

Superbalota: 11:00 p. m.

Revancha: