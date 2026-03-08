Jornada electoral en Bucaramanga terminó en tranquilidad: impusieron 90 comparendos por convivencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Las autoridades reportaron que la jornada de elecciones al Congreso de la República en Bucaramanga, culminó en completa tranquilidad y sin hechos graves que alteraran el orden público.

De acuerdo con el balance entregado al cierre de las votaciones, Alfonso Pinto, secretario del interior de Bucaramanga, confirmó que la Policía Nacional impuso alrededor de 90 comparendos en el marco de la Ley 1801, relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia durante el día.

Las autoridades destacaron que, en general, el comportamiento de los ciudadanos fue positivo. “Este panorama indica el buen comportamiento de los bumangueses y una prudencia importante al ejercer su derecho al voto”, señalaron en el pronunciamiento.

La secretaría del interior señaló que los operativos de seguridad continuarán mientras avanza el proceso de escrutinio para garantizar que esta etapa también se desarrolle con normalidad.

“Seguimos trabajando para que los comicios, el escrutinio y demás terminen con total tranquilidad”, concluyó Alfonso Pinto Frattali.