FFMM denuncian que Guardia Campesina estaría llevando votantes a mesas en Cartagena del Chairá

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, denunció en Caracol Radio una situación irregular durante la jornada electoral en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde integrantes de la Guardia Campesina estarían trasladando población civil hacia determinadas mesas de votación.

Según el oficial, tropas de la Sexta División del Ejército adelantan operaciones de control para garantizar la normalidad de los comicios en la región.

Durante la entrevista explicó que, por razones de seguridad, dos puestos de votación tuvieron que ser trasladados hacia el casco urbano del municipio.

“Tenemos una situación especial donde tocó mover dos puestos de votación, el puesto de votación de Santo Domingo y el puesto de votación de 12 de Octubre hacia el casco urbano de Cartagena del Chairá”, señaló.

El comandante de las Fuerzas Militares aseguró que la situación fue reportada al Gobierno Nacional para que sea verificada por las autoridades electorales.

“Presentamos una información al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior con el fin de que se verifique la situación de la Guardia Campesina.

La Guardia Campesina está llevando a la población civil, especialmente a esas mesas que había en 12 de Octubre, para que puedan votar. Esto no es permitido”, afirmó.

El general López indicó que las autoridades ya adelantan coordinaciones con las autoridades regionales y locales para verificar lo ocurrido y garantizar que la población pueda ejercer su derecho al voto sin presiones.

“Ya presentamos la denuncia y estamos desarrollando todo un trabajo con la autoridad regional y local con el fin de poder controlar esta situación y que el personal civil pueda votar tranquilamente”, concluyó.