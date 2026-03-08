El saldo de muertos en bombardeos israelíes en Líbano asciende a casi 400 personas

Tanques israelíes se concentran en una posición a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano el 8 de marzo de 2026. El Líbano se vio involucrado en la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante ataques estadounidenses e israelíes. Israel, que ha mantenido sus ataques contra Hezbolá a pesar del alto el fuego de 2024, lanzó múltiples oleadas de ataques esta semana en todo el Líbano y envió tropas terrestres a las zonas fronterizas. (Photo by Jack GUEZ / AFP) / JACK GUEZ

Los bombardeos israelíes sobre Líbano han matado en una semana a 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, anunció este domingo el ministro de Salud Rakan Rakan Naseredin en rueda de prensa.

El saldo anterior, anunciado el pasado sábado, era de 294 muertos desde que el Líbano se vio arrastrado a la guerra regional por un ataque del movimiento libanés proiraní Hezbolá contra Israel el pasado lunes.

El ministro de Salud denunció los ataques contra “los equipos médicos y las ambulancias” y dio cuenta de nueve socorristas muertos en una semana.