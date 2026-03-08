El saldo de muertos en bombardeos israelíes en Líbano asciende a casi 400 personas
El Líbano se vio arrastrado a la guerra regional por un ataque del movimiento libanés proiraní Hezbolá contra Israel el pasado lunes.
Los bombardeos israelíes sobre Líbano han matado en una semana a 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, anunció este domingo el ministro de Salud Rakan Rakan Naseredin en rueda de prensa.
El saldo anterior, anunciado el pasado sábado, era de 294 muertos desde que el Líbano se vio arrastrado a la guerra regional por un ataque del movimiento libanés proiraní Hezbolá contra Israel el pasado lunes.
El ministro de Salud denunció los ataques contra “los equipos médicos y las ambulancias” y dio cuenta de nueve socorristas muertos en una semana.