Alcalde Galán pide respetar los resultados de las elecciones: “no hay manto de duda en el sistema”

Durante la instalación de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas de este 8 de marzo en la Plaza de Bolívar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán envió dos mensajes contundentes.

Primero, invitó a todos los ciudadanos tanto de Bogotá como de todo el país a votar masivamente.

“Muchas personas han dado la vida para que tengamos este derecho hoy. Muchas mujeres particularmente hay que decirlo hoy, en el día d la mujer, han sido clave para la democracia en Colombia exista. Votemos en homenaje a ellas todos masivamente”, aseguró el mandatario.

Además, Galán exigió que sean respetados los resultados de esta jornada electoral.

Reconoció que ese sistema electoral lo eligió a él y a otros mandatarios, por lo que todos deben hacer el llamado a respetarlos.

“No llamemos a desconocer los resultados, no deslegitimemos el sistema electoral que de ese sistema dependemos para resolver los conflictos como sociedad de manera pacífica”, reiteró Galán.

Añadió que en caso de presentarse irregularidades, se deben denunciar ante los canales institucionales que son los que investigan y determinan las respectivas sanciones.

Veinte PMU en Bogotá

Desde hace meses la capital del país se viene preparando para las elecciones de este 8 de marzo en coordinación con la Registraduria, la Procuraduría, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

En cada una de las localidades de Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado en el que se vigilarán las elecciones y los posibles riesgos de delitos que se puedan presentar.