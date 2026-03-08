8M: 1 de cada 10 candidatas ha sido víctima de violencia política, según ONU Mujeres

Bogotá, 25 de noviembre de 2016. El 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia de género y en Bogotá, se vivió con una marcha de diferentes activistas en contra del maltrato a la mujer, con los lemas de "ni una más" y "Déjame en paz" (Colprensa - Sofía Toscano) / Sofía Toscano

En el marco del Día Internacional de la Mujer y además, de las elecciones legislativas que se llevan a cabo este 8 de marzo en Colombia, vale la pena hacer un análisis que aborde el rol y proceso de la mujer en la política.

El estudio es liderado por ONU Mujeres, en alianza con Suecia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, dentro de la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia”, la cual es promovida por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

La investigación titulada “3000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política”, es el resultado de 2.960 encuestas, 38 entrevistas y 12 grupos focales con candidatas de las elecciones más recientes en Colombia.

Este estudio “se consolida como el más representativo sobre este fenómeno en el país” según expresa ONU Mujeres Colombia en su página web.

El documento incluye, entre muchas cifras, los principales hallazgos sobre las violencias contra las mujeres en política.

Violencia contra mujeres en política elecciones 2023

Los resultados del estudio arrojaron que, la violencia contra mujeres en política es generalizada en el ejercicio de su liderazgo: “Durante la campaña electoral, 76,7 % de las candidatas experimentaron uno o más hechos de violencia política por el simple hecho de ser mujeres”, menciona el texto.

Foto: ONU Mujeres, estudio "3000 voces por la democracia". Ampliar Foto: ONU Mujeres, estudio "3000 voces por la democracia". Cerrar

Manifestaciones de violencia

Según la investigación, las manifestaciones de violencia en su gran mayoría se presentaron en candidatas para cargos en alcaldías y gobernaciones.

36,8% de candidatas a la alcaldía recibieron comentarios despectivos que hacían alusión a sus capacidades, siendo mujeres, para asumir estos roles; por otro lado, el 31,4% dijo haber sido víctima de expresiones sexuales no consentidas.

Conozca el resumen ejecutivo del estudio aquí