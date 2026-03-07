Sicario asesina a un mototaxista en el barrio San José de los Campanos

La tranquilidad de la tarde de este sábado en el barrio San José de los Campanos, en el sur de Cartagena, se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que acabó con la vida de un hombre dedicado al mototaxismo. El ataque, ocurrido a plena luz del día, desató escenas de pánico y conmoción entre los residentes y transeúntes del sector.

De acuerdo con las primeras versiones de testigos, la víctima se encontraba sentada en una silla frente a un inmueble cuando fue abordada por un sujeto armado. Sin mediar palabra, el sicario disparó a corta distancia, impactándolo mortalmente en la cabeza. Mientras el atacante huía con rumbo desconocido, el cuerpo del hombre quedó desplomado en el lugar ante la mirada atónita de los vecinos.

Llegó sin signos vitales

En un intento desesperado por salvarle la vida, familiares y allegados que llegaron al sitio lo trasladaron de urgencia a la clínica Gestión Salud en San Fernando. No obstante, el personal médico de turno confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso, producto de la gravedad de las heridas.

Aunque la identidad oficial de la víctima no ha sido suministrada por las autoridades, se confirmó que se desempeñaba como mototaxista en la zona sur de la ciudad.

Miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena se desplazaron hasta el barrio para acordonar la zona y recolectar testimonios que permitan identificar a los responsables. Este nuevo hecho de sangre vuelve a encender las alarmas entre los habitantes de San José de los Campanos, quienes exigen mayor presencia policial ante la persistente ola de sicariatos en el sector.

Se espera que en las próximas horas la institución entregue un reporte detallado sobre los móviles de este homicidio que enluta a una nueva familia cartagenera.