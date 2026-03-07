Satena suspende operaciones hacia Pizarro en Chocó y advierte medidas similares en otros municipios

La aerolínea Satena anunció la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde el aeródromo de Pizarro en el Chocó, y alertó que podría ocurrir lo mismo en otros terminales aéreos en varias partes del país, debido a riesgos de seguridad.

Esto, tras analizar las conclusiones del informe adelantado por el Departamento de Seguridad Operacional y el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, en el que se determinó que, por ejemplo en el aeródromo de Pizarro hay un inadecuado cerramiento, presencia recurrente de personas en la pista, así como objetos abandonados en zonas de seguridad.

La situación también es crítica en otros aeródromos, donde la operación también está bajo la lupa. Se trata de los aeródromos de Nuquí, Condoto, Acandí y Arauca. Por ejemplo en Nuquí hay incluso un paso activo peatonal que es utilizado tanto por la aerolínea como para el cruce de peatones y motos.

En Arauca, hay serias deficiencias en la iluminación de la pista, con tramos fuera de servicio y luminarias cubiertas por vegetación.

“En el caso de Arauca, si no se realizan de manera inmediata las mejoras necesarias en la iluminación de borde de pista —incluida la recuperación de luminarias y el control de vegetación— SATENA suspenderá la operación nocturna hacia este destino hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad" advirtió la aerolínea.

Adicionalmente señalaron: “De persistir estas condiciones sin medidas correctivas verificables, la aerolínea evaluará la suspensión permanente de la operación en los demás destinos mencionados, hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica”.