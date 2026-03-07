Hable con elPrograma

07 mar 2026

Cartagena

‘El Negro’ y ’El Tommy’, detenidos por la policía en Cartagena tras presunto hurto

Según información oficial, los sujetos robaron una cadena de oro avaluada en más de 20 millones de pesos

Policía Metropolitana de Cartagena

Policía Metropolitana de Cartagena

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habrían despojado de una prenda de oro a una ciudadana, en el sur de la ciudad.

El resultado operativo se llevó a cabo en el barrio Amberes, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘El Negro’ y ’El Tommy’, de 21 y 25 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado una cadena de oro avaluada en más de 20 millones de pesos.

Durante el procedimiento fue recuperada la prenda de oro y entregada a su propietaria, quien agradeció la oportuna reacción policial. Asimismo, fue incautada la motocicleta donde se movilizaban.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 201 personas por este delito.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, logrando la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

