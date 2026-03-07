Conmoción en San Pablo por la muerte de Miguel García en fuerte choque de motocicletas

Esta sería una de las motos implicadas en el accidente. // Colprensa

Los habitantes del municipio de San Pablo no salen del asombro tras el trágico accidente de tránsito registrado en la mañana de este sábado, que cobró la vida de Miguel García Oyaga, una figura ampliamente conocida y apreciada en esta localidad del sur de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El siniestro ocurrió en la vía que conduce a la salida del casco urbano, donde, según reportes preliminares, García Oyaga conducía su motocicleta cuando impactó de manera frontal contra otro vehículo similar. El fuerte choque provocó que ambos conductores cayeran abruptamente al pavimento; lamentablemente, Miguel sufrió heridas mortales que le causaron el deceso en el lugar de los hechos.

Por su parte, el conductor de la otra motocicleta involucrada sobrevivió al impacto y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Versiones extraoficiales indican que la víctima fatal habría estado departiendo con amigos en un establecimiento nocturno horas antes y se dirigía hacia su residencia para descansar. Aunque la principal hipótesis de las autoridades apunta a un presunto estado de embriaguez combinado con un posible exceso de velocidad, serán las unidades de tránsito y criminalística las encargadas de esclarecer las causas exactas de la tragedia a través de los peritajes correspondientes.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y despedida. Amigos y allegados describen a Miguel como un “gran ser humano” y un hombre trabajador, lamentando profundamente que su vida se apagara de forma tan repentina en las carreteras de la región.