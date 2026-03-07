Cartagena convoca a la primera Asamblea del Consejo de Cocina Tradicional 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), abre oficialmente la agenda de participación ciudadana para el sector culinario con la realización de la primera Asamblea Ordinaria de Cocina Tradicional de este año. La cita es el próximo jueves, 12 de marzo de 2026, a las 4:00 p. m., en las instalaciones de la Megabiblioteca del Pie de la Popa.

Este primer encuentro del año tiene como objetivo principal articular el trabajo entre las instituciones y los portadores de tradición. Se busca que esta asamblea sea un espacio diverso e incluyente, donde no solo tengan voz los representantes del dulce, el pastel y el frito, sino todos los actores de la gastronomía local de Cartagena. Es el momento clave para proponer acciones, compartir conocimientos y, sobre todo, fortalecer la preservación de nuestra cocina como patrimonio cultural inmaterial.

Mientras que la asamblea funcionará como el gran espacio de encuentro y diálogo colectivo, el Consejo de Cocina Tradicional se consolidará como el órgano de representación encargado de coordinar y ejecutar lo acordado, asegurando que las necesidades de los cocineros se transformen en proyectos reales durante este periodo.

“Iniciamos este año con la convicción de que nuestra cocina tradicional es un pilar fundamental de la identidad cartagenera. Esta primera asamblea es el espacio para que todos los sectores gastronómicos, desde los más tradicionales hasta los más diversos de nuestros barrios y corregimientos, se sientan escuchados. Queremos trabajar de la mano con ustedes para que este 2026 sea el año en que nuestra gastronomía local se fortalezca como nunca antes”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), afirmó, “Estamos muy entusiasmados de dar inicio a esta primera jornada de encuentro con nuestros portadores de saberes. Para el IPCC, es vital que esta asamblea sea el punto de partida para construir juntos la hoja de ruta de la protección de nuestro patrimonio culinario. Invitamos a todas las cocineras, cocineros y gestores a que nos acompañen el 12 de marzo; su participación es la que garantiza que nuestras raíces sigan vivas y se transmitan con orgullo a las nuevas generaciones”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena reiteran la invitación a todas las cocineras, cocineros, portadores de tradición y organizaciones culturales de la ciudad y sus corregimientos para que asistan a esta asamblea, donde se tomarán decisiones definitivas para el sector.

Su presencia es fundamental para que, entre todos, sigamos construyendo el camino que protege y exalta nuestra riqueza gastronómica. Los esperamos para que juntos hagamos que el sabor de Cartagena siga siendo orgullo de todos.