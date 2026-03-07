Cartagena blinda las elecciones: Alcaldía invierte $5.000 millones en logística y seguridad

La Alcaldía Mayor de Cartagena llevó a cabo la tarde de este viernes, en el Salón Vicente Martínez, un consejo de gobierno previo a la jornada electoral que se desarrollará el próximo domingo, 8 de marzo, donde se ratificó todo el acompañamiento distrital para garantizar que los comicios transcurran en orden y con total normalidad en el perímetro urbano, zonas rurales e insulares.

Así lo explicó, al cierre del espacio de planificación que contó con la presencia de todo el gabinete distrital, la secretaria general y alcaldesa (e), María Patricia Porras, quien destacó que el Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, destinó recursos por el orden de los $5.000 millones para el acompañamiento logístico al servicio de la Registraduría y los diferentes entes de control a cargo de la jornada electoral.

Entre otros rubros, se destacan vehículos (incluyendo buses y lanchas) para el transporte de jurados y funcionarios de la Registraduría y entes de control, camiones, fotocopiadoras, papelería, carpas, vallas de contención, ventiladores, plantas eléctricas, baños ecológicos, mesas, sillas, servicio de aseo e higiene para el punto de escrutinio, salones climatizados con aire acondicionado, alimentación y refrigerio para personal logístico.

“Hemos dispuesto los recursos necesarios, por el orden de los $5.000 millones, para apoyar puestos de votación, vehículos, transporte fluvial, para movilizar jurados de votación, funcionarios de la Procuraduría, de la Registraduría y de los organismos de control. También estaremos acompañando a la Personería Distrital. Adicionalmente, tendremos Puesto de Mando Unificado- PMU, desde las 6:00 de la mañana del domingo, para garantizar esta jornada electoral y transmitirle a la ciudadanía que la Alcaldía Mayor de Cartagena está comprometida con la democracia”, dijo Porras.

Por su parte, Alberto Martínez, secretario de Educación, destacó que son 91 los planteles educativos oficiales habilitados como puestos de votación. De estos, en un total de 37 funcionarán sistemas biométricos, mesa a mesa, en lo cual se cataloga a Cartagena como pionera.

Adicionalmente, en materia de salud, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, explicó que toda la red hospitalaria de Cartagena está dispuesta.

Se emitió, por parte del Dadis, la alerta amarilla hospitalaria, tanto en capacidad hospitalaria, como en las urgencias, controladas a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED).

Adicionalmente, desde Sistema de Transporte Masivo estarán todos los buses a disposición de los electores a fin de que acudan de forma masiva a los puestos de votación, informó Ercilia Barrios, gerente de TransCaribe.

Tenga en cuenta que los parques y escenarios deportivos no estarán disponibles para el desarrollo de actividades. Además, el Parque Centenario, teniendo en cuenta que acogerá algunas mesas de votación, tampoco estará disponible para el público desde el sábado hasta el próximo lunes.

En materia de orden público, la Alcaldía Mayor de Cartagena expidió el Decreto 0059, del 2 de marzo de 2026, mediante el cual se adoptan medidas especiales, tales como:

-Prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio distrital desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026.

-Prohibición de expendio y/o consumo de bebidas embriagantes y Alcohol.

-Prohibición de circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, gas propano y mudanza.

-Prohibición de eventos.

-Prohibición de venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos.

-Prohibición de reuniones y desfiles en espacios públicos.

-Prohibición de parqueo en puestos de votación y otros sitios.

-Prohibición de sobrevuelo de drones.

-Prohibición de sobrevuelo de vehículos autónomos y drones en los sitios destinados para escrutinios.

-Prohibición de parqueo en los sitios destinados para escrutinios.

Informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Para el proceso electoral se contará con la siguiente distribución:

Total de puestos de votación: 137

Urbanos: 114

Rurales: 22

Carcelario: 1

Total de mesas de votación: 2.641

Censo: 865.352

Puestos Divididos: El puesto originalmente ubicado en el Centro Comercial Bocagrande se ha zonificado y dividido. Las mesas 1 a la 23 permanecerán en el C.C. Bocagrande, mientras que las mesas 24 a la 39 se trasladan al Centro Comercial Plaza Bocagrande.

Nuevos Puestos Urbanos: Se habilitaron 9 nuevos puntos en la zona urbana, entre los que destacan:

1. Corporación Universitaria Rafael Núñez (sede Torices)

2. Fundación Colegio Octaviana del C. Vives

3. Institución Educativa República del Líbano

4. Institución Educativa San Felipe Neri

5. CDI Ciénaga de la Virgen

6. Colegio Dios es Amor

7. Institución Educativa Técnica Villa Estrella

8. Centro Comercial Parque Heredia

9. Centro Comercial La Gran Manzana

Adicionalmente, se habilitó el puesto de votación en la Institución Educativa San Lucas, el cual surge del traslado del censo que anteriormente correspondía al puesto de votación de la Corporación Minuto de Dios, el cual fue eliminado.

Puestos en Zonas Corregimentales: Se crearon 3 nuevos puestos rurales:

1. Pasacaballos 2

2. Tierra Bomba 2 (Punta Arena)

3. Arroyo de Piedra 2 (Arroyo de las Canoas)

Despliegue de la Policía Metropolitana de Cartagena

La Policía ha desplegado la estrategia “Democracia 2026 Voto Seguro”, confirmando un dispositivo de más de 1,000 uniformados para custodiar los puestos de votación.

Desde el Distrito se realiza monitoreo en terreno junto a la Armada y la Policía.

La Policía Nacional tiene bajo su cargo el 90% de las mesas de votación, lo que representa aproximadamente el 86% del censo electoral

La Policía tiene la responsabilidad de 127 puestos en total dentro del casco urbano de Cartagena. Estos se dividen en 114 puestos urbanos y 13 puestos rurales.

La Policía contará con un dispositivo de 872 funcionarios dedicados exclusivamente a los puestos (795 en zona urbana y 77 en zona rural). Adicionalmente, la institución policial dispone de más de 500 hombres para servicios de protección a candidatos

Seguridad desde la Fuerza Naval del Caribe (Armada Nacional)

La Armada Nacional, a través del Batallón de Infantería Marina No. 12, cubrirá 9 puestos en la jurisdicción de Cartagena.

El despliegue se concentra en 2 puestos insulares cubiertos por Batallón de Infantería Marina No. 14 y 7 puestos rurales, los cuales están completamente cubiertos por Batallón de Infantería Marina No. 12,

La Armada Nacional dispone de aproximadamente 200 integrantes de la Fuerza Naval para el “Plan Democracia”, con un despliegue inicial de unas 100 personas para el área de responsabilidad de Cartagena.