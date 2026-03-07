Abiertas las inscripciones para Corre y Anuncia tu Fe en Semana Santa

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en un esfuerzo articulado con la Arquidiócesis de Cartagena, Corpoturismo y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) anuncia oficialmente la apertura de inscripciones para la esperada carrera Corre y Anuncia tu Fe 2026 en las modalidades 5 y 10 K.

Este evento, que se ha convertido en el gran culmen de la Semana Santa en Cartagena, como destino turístico religioso, y se realizará el Domingo de Pascua, 5 de abril de 2026, a las 5:00 a.m. en el Centro Histórico de Cartagena, haciendo una ruta que recorre el circuito de los templos coloniales de la ciudad

Inspiración espiritual de la carrera en un destino turístico religioso

Su inspiración nace de los mismos relatos evangélicos de la Resurrección, que describen cómo María Magdalena y las otras mujeres, al encontrar la tumba vacía, salieron corriendo con gran gozo a dar la noticia a los discípulos (“Ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos” - Mateo 28,8). Al escuchar el anuncio, Pedro y el otro discípulo también corrieron hacia el sepulcro para ser testigos del milagro (“Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos...” - Juan 20, 3-4).

La carrera no solo tiene un enfoque espiritual y recreativo, sino un propósito solidario. Este año, todos los fondos recaudados estarán destinados a apoyar una obra social que lidera la Arquidiócesis de Cartagena en la ciudad: la Fundación María Revive, una dedicada a la atención, cuidado y dignificación de los habitantes de calle.

¿Cómo participar en el evento?

1 - Diligenciar el formulario en el link oficial. https://forms.gle/ckF5pApquTVaQiBi6

2- Realizar la donación (desde $100.000 COP) mediante consignación o transferencia a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 08500014502 a nombre de la Arquidiócesis de Cartagena (NIT 890480104).

3- Una vez verificados los datos y la donación, el participante recibirá un correo de confirmación con todos los detalles.

“Esta carrera es una pieza fundamental para nuestro posicionamiento como destino religioso. El hecho de que Cartagena haya sido galardonada en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo, con el premio Turismo Activo a la innovación, gracias a Corre y Anuncia tu Fe, nos confirma que estamos marcando la pauta al integrar de manera creativa nuestro patrimonio, la fe y el deporte”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, el padre Julio César Muñoz, delegado para la Pastoral Turística, subrayó el valor de la unión institucional: “Celebramos esta gran articulación entre la Arquidiócesis, nuestra Pastoral Turística y la Alcaldía Mayor para lograr exaltar, desde el deporte, la fe y el invaluable patrimonio religioso de nuestra ciudad. Invito a toda la feligresía a que se una de corazón y participe masivamente en esta manifestación de gozo y esperanza”.

Para concluir, Campo Elías Terán, director del IDER, extendió una invitación a toda la ciudadanía: “Queremos que todos vengan a disfrutar de esta carrera. Toda la institucionalidad del Distrito está desplegada para brindarles un evento de primer nivel, diseñado para impulsar el deporte, la salud y la integración familiar en el inmejorable marco de nuestra Semana Santa”.