Abierta etapa de observaciones para el borrador de la convocatoria Banco de Jurados 2026

Con el objetivo de fortalecer la participación y la transparencia en los procesos de fomento, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) publicó el viernes, 5 de marzo de 2026, el borrador de la convocatoria para el Banco de Jurados 2026. Esta fase permite que los interesados conozcan de primera mano los requisitos y criterios de evaluación antes de la apertura definitiva.

Durante este periodo, los artistas, gestores y la ciudadanía en general podrán revisar el documento y enviar sus observaciones técnicas o sugerencias. Este ejercicio busca que las bases finales sean el resultado de un diálogo constructivo que garantice un proceso de selección plural y acorde a las necesidades del ecosistema cultural de Cartagena.

“La transparencia no es solo publicar resultados, es permitir que la gente participe desde la construcción misma de las reglas de juego. Queremos que este Banco de Jurados sea impecable, y por eso ponemos a disposición de todo este borrador. Escuchar a nuestros artistas y expertos desde ahora nos asegura que, al momento de evaluar los proyectos, contaremos con los mejores criterios posibles para el bienestar de nuestra cultura”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), señaló: “Invitamos a todo el sector cultural a que se apropie de este espacio. La mirada de ustedes es fundamental para ajustar los perfiles y requisitos de esta convocatoria. Queremos un proceso robusto y democrático, por eso los animo a leer el documento y hacernos llegar sus comentarios. Construir colectivamente es la mejor forma de asegurar que los estímulos de este año transformen positivamente a Cartagena”.

El documento borrador se encuentra disponible para consulta en la página web oficial www.convocatorias.ipcc.gov.co hasta el lunes 9 de marzo. Los aportes y observaciones serán recibidos a través de los canales institucionales habilitados para tal fin, asegurando que cada voz sea tenida en cuenta en la versión definitiva de esta convocatoria que marcará el rumbo cultural de 2026.