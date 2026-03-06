Por desacato a fallo de tutela, ordenan cinco días de arresto contra director de la ANT

La juez 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó 5 días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la secretaria general, Ángela Lorena Ortiz, por desacato a un fallo de tutela que les ordenaba responder un derecho de petición de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, en Dagua (Valle del Cauca).

Noticia en desarrollo...