Por desacato a fallo de tutela, ordenan cinco días de arresto contra director de la ANT
La orden se da por el incumplimiento a un fallo de tutela del 16 de diciembre de 2025, en el que se ordenaba responder a un derecho de petición de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia.
La juez 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó 5 días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la secretaria general, Ángela Lorena Ortiz, por desacato a un fallo de tutela que les ordenaba responder un derecho de petición de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, en Dagua (Valle del Cauca).
Noticia en desarrollo...
