06 mar 2026 Actualizado 17:26

Justicia

Por desacato a fallo de tutela, ordenan cinco días de arresto contra director de la ANT

La orden se da por el incumplimiento a un fallo de tutela del 16 de diciembre de 2025, en el que se ordenaba responder a un derecho de petición de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia.

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La juez 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó 5 días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la secretaria general, Ángela Lorena Ortiz, por desacato a un fallo de tutela que les ordenaba responder un derecho de petición de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, en Dagua (Valle del Cauca).

Noticia en desarrollo...

