Miami disfrutó el lanzamiento del “El Club de La Sele”, comunidad global de la Selección Colombia

El lanzamiento oficial de esta iniciativa se realizó en Andrés Carne de Res Miami, donde se reunieron personalidades del deporte, el entretenimiento y la comunidad colombiana en el sur de Florida para celebrar esta nueva etapa de la afición tricolor.

El evento contó con un panel especial con reconocidas figuras como Daniela Ospina, las creadoras de contenido Calle y Poché, el cantante de Piso 21 David Escobar y el ex futbolista Iván René Valenciano, uno de los máximos goleadores del fútbol colombiano.

Entre los asistentes también estuvieron importantes representantes de la comunidad colombiana en Miami, como el consul Óscar Marmolejo, la cantante Goyo, el reconocido médico Carlos Bayter, así como figuras públicas como Eileen Roca, Claudia Arcay, Paola Calle, Lina Polanía, entre otros invitados.

“El Club de La Sele” respaldado por la Federación Colombiana de Fútbol, busca crear un espacio oficial para que los seguidores de la Selección vivan el fútbol colombiano de manera más cercana, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Para mas información pueden ingresar a www.elclubdelasele.com