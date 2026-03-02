En Miami culminó la tercera edición del Montreux Jazz Festival

El gran cierre tuvo sabor latino. La banda colombiana Bomba Estéreo convirtió la noche en una fiesta con su inconfundible fusión de electrónica, cumbia y sonidos caribeños.

Con una energía arrolladora, hicieron vibrar al público y reafirmaron por qué siguen siendo referentes globales de la música alternativa latina.

La velada también regaló uno de los momentos más comentados del festival: la aparición especial del actor Bill Murray, quien se sumó a la presentación del artista cubano Pedrito Martínez.

El talento venezolano tuvo un papel protagónico con la presentación de Elena Rose, quien conquistó al público con sus más recientes canciones y una conexión cercana, compartiendo momento a momento con sus seguidores. Y hubo un detalle que no pasó desapercibido: en su show se sumó en la batería Emily Estefan, hija de Gloria Estefan y Emilio Estefan.

El festival se desarrolló en Coconut Grove, frente a Biscayne Bay, demostrando una vez más por qué Miami es casa perfecta para este encuentro musical.