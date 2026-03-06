Más de 4.000 soldados custodiarán las elecciones en Boyacá

El comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, Holman Gerardo Vargas, aseguró que las tropas ya se encuentran desplegadas en el departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Según indicó, el Ejército ha dispuesto un amplio operativo en los municipios bajo su jurisdicción para custodiar los puestos de votación. «...Nuestra Primera Brigada está dispuesta a lo largo y ancho del departamento en los municipios donde tenemos responsabilidad...», afirmó.

El oficial explicó que la presencia militar ya cubre la mayoría de los puntos de votación previstos para la jornada democrática. «...Tenemos 155 puestos de votación y ya podríamos decir que estamos a un 90 o 95 por ciento en cuanto a la ubicación de los soldados en terreno...», señaló Vargas, quien agregó que más de 4.000 hombres del Ejército participan en el dispositivo de seguridad. «...Todo está dispuesto con nuestras capacidades para garantizar estos comicios electorales...», puntualizó.

Frente a posibles amenazas contra la tranquilidad del proceso electoral, el comandante reconoció que las autoridades se mantienen en alerta ante cualquier situación que pueda presentarse. «...Nos preocupan muchísimas cosas, claro que sí, pero nuestros soldados están con todas sus capacidades y muy atentos en el terreno...», dijo. En ese sentido, sostuvo que las tropas están preparadas para responder ante cualquier intento de alteración del orden público. «...Estamos dispuestos para enfrentar cualquier situación y neutralizar esa amenaza...», aseguró.

El coronel también se refirió a hechos recientes de seguridad en el departamento, como el atentado con una volqueta bomba atribuido al Ejército de Liberación Nacional cerca del Batallón Bolívar y la aparición de símbolos de ese grupo en el oriente de Boyacá. Sobre estos episodios, explicó que las autoridades reforzaron las acciones de inteligencia y control en el territorio. «...Nuestras capacidades de inteligencia humana, técnica y las mismas tropas en el área de operaciones están trabajando para cerrar esas brechas y evitar que se repitan este tipo de hechos...», concluyó.