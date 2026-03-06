Lo más probable es que haya elecciones atípicas: demandante de Krasnov

Tunja

El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, al ratificar la sentencia emitida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Con esta decisión, el alto tribunal dejó sin efecto su mandato para el periodo 2024-2027 y abre el escenario jurídico para la designación de un alcalde encargado mientras se convocan elecciones atípicas en la capital boyacense.

La demanda de nulidad electoral fue presentada hace más de dos años por el ciudadano David Alejandro Ávila, quien celebró la decisión del alto tribunal y afirmó que el fallo confirma los argumentos que desde el inicio sustentaron el proceso. «...La noticia nos cae excelente porque eso quiere decir que teníamos la razón en cuidar los recursos públicos y en exigir que las cosas se hagan bien. También es una decisión que protege la democracia de nuestro departamento...», señaló Ávila tras conocerse la sentencia.

El demandante destacó que el proceso fue el resultado de un litigio jurídico prolongado que enfrentó diferentes recursos y maniobras legales. Según explicó, durante más de un año el caso permaneció en el Consejo de Estado mientras se resolvían múltiples solicitudes presentadas por la defensa del alcalde. «...Fue una batalla muy fuerte porque además de desigual, el alcalde tenía los recursos públicos para pagar abogados que presentaron tutelas, nulidades y solicitudes de impedimento. Todas esas actuaciones buscaban dilatar el proceso y evitar que se diera el debate jurídico de fondo...», afirmó.

Ávila también explicó que el proceso finalmente avanzó cuando el alto tribunal resolvió una tutela que permitió depurar las actuaciones pendientes dentro del expediente. «...El Consejo de Estado tuvo que resolver primero todas esas tutelas, nulidades e impedimentos que se presentaron con la intención de retrasar el proceso. Cuando el caso llegó a manos de la magistrada ponente de la Sección Quinta, convocó a la sala y se tomó la decisión. Ocho días después de resolverse esa tutela se produjo el fallo...», explicó.

Con la decisión del alto tribunal, el panorama político de Tunja cambia de manera significativa. Según Ávila, la ciudad deberá prepararse para un nuevo proceso electoral. «...Lo más probable es que haya elecciones atípicas, y eso es bueno para la ciudadanía porque todos van a tener la posibilidad de decidir quién va a gobernar la ciudad. Esta es una gran noticia para el pueblo boyacense...», aseguró.