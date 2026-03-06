“La democracia se cuida con hechos”: Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué

Ibagué

Las autoridades en Ibagué activaron el Puesto de Mando Unificado, PMU, con el objetivo de garantizar transparencia, seguridad y el normal desarrollo de las elecciones legislativas y consultas del próximo domingo 8 de marzo.

“El 8 de marzo es un día de especial cuidado, como lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo; por eso, nuestras instituciones estarán supremamente atentas para garantizar que la jornada democrática se desarrolle con total normalidad”, señaló la alcaldesa Johana Aranda.

Caracol Radio conoció que el PMU físico estará ubicado en el Comando de Policía de la 21 y contará con la participación de la Fuerza Pública, la Registraduría, organismos de control y diferentes dependencias de la Administración Municipal, que trabajarán de manera articulada para atender cualquier situación que se pueda presentar.

En medio de esta actividad la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, reiteró el compromiso para garantizar las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

“Queremos que en Colombia se diga que Ibagué le cumplió al país y a la democracia. Tenemos a todo nuestro equipo de gobierno dispuesto, con secretarios, directores y funcionarios acompañando cada una de las tareas para garantizar transparencia y confianza en este proceso electoral”, afirmó Aranda.

Por otra parte, la mandataria local hizo un llamado a los candidatos, partidos y movimientos políticos para que retiren oportunamente la publicidad electoral instalada en la ciudad antes de que finalice el plazo establecido por la normativa electoral.

Finalmente, Johana Aranda agradeció el trabajo de la Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Personería y Registraduría, entidades que acompañarán la vigilancia y el seguimiento de la jornada electoral para asegurar que se desarrolle con respeto por las normas y plena participación ciudadana.