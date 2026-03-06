Iniciaron obras del nuevo acueducto de San Andrés del Río, en Córboba Tetón

Con la instalación simbólica del primer tubo, la conformación de la veeduría ciudadana y la socialización de los hitos del proyecto, el gobierno de Yamil Arana Padauí puso en marcha las obras del nuevo acueducto del corregimiento de San Andrés del Río, en el municipio de Córdoba, una obra esperada durante años por la comunidad y que beneficiará a más de 3.500 habitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno departamental para cerrar brechas históricas en materia de agua potable y saneamiento básico, llevando servicios esenciales a zonas rurales que durante décadas enfrentaron dificultades para acceder a agua con calidad, continuidad y cobertura.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que este proyecto representa un paso clave en la llamada revolución del agua que su administración adelanta en todo el departamento.

“El acceso al agua potable transforma la vida de las comunidades. Por eso estamos llevando obras reales a los corregimientos y veredas de Bolívar. El acueducto de San Andrés del Río es una muestra de nuestro compromiso con dignificar la vida de la gente y cerrar las brechas históricas que han afectado a nuestras poblaciones rurales”, afirmó el mandatario.

La obra tendrá una inversión superior a 6.479 millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de 10 meses, periodo en el que se desarrollarán importantes intervenciones para garantizar un servicio moderno y eficiente.

Entre los trabajos contemplados se encuentran la optimización del pozo existente, la construcción de una planta de tratamiento con capacidad de 5 litros por segundo, la instalación de 8,3 kilómetros de redes de aducción y distribución, la construcción de un nuevo tanque elevado, el mantenimiento del tanque semienterrado, la instalación de 68 paneles solares y 670 acometidas domiciliarias.

El alcalde del municipio de Córdoba, Carlos Álvarez Támara, destacó el liderazgo del gobernador en la ejecución de este tipo de proyectos que impactan directamente a las comunidades

“De la mano de nuestro gobernador Yamil Arana Padauí, el acueducto de San Andrés pasó de ser un sueño a una realidad. Este es un proyecto que mejora la calidad de vida de nuestra gente y demuestra el compromiso del Gobierno departamental con los territorios”, expresó.