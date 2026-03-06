“Industria colombiana aumentó emisiones de C02″: expectativa por Congreso de Naturgas en Cartagena

La estrechez en la oferta de gas natural en Colombia ya está generando efectos ambientales. Durante el último año, la industria nacional sustituyó cerca de 38,6 GBTUD de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que provocó un aumento cercano a 164 mil toneladas adicionales de CO₂ equivalente al año.

El sector industrial, que concentra cerca de una tercera parte de la demanda nacional de gas, ha utilizado este energético durante décadas para sustituir combustibles más contaminantes como el carbón y el fuel oil en sectores como alimentos, cemento, papel, vidrio y metalurgia.

Sin embargo, entre 2025 y enero de 2026 las industrias dejaron de comprar cerca de 38 GBTUD de gas natural, equivalente al 16% de la demanda industrial no regulada, migrando hacia otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, pero de mayor impacto ambiental.

La sustitución se distribuyó así: 50% hacia GLP, 23% hacia carbón, 12% hacia bagazo, 10% hacia fuel oil y 5% hacia electricidad.

Como resultado, las emisiones industriales alcanzaron cerca de 997 mil toneladas de CO₂ al año, es decir 164 mil toneladas adicionales frente al escenario en el que se hubiera mantenido el consumo de gas natural. Además del aumento de CO₂, este cambio también incrementa la emisión de contaminantes que deterioran la calidad del aire.

“Estamos viendo un retroceso silencioso en la transición energética del país. Durante décadas el gas natural permitió que la industria colombiana fuera más limpia y competitiva.

Hoy la pérdida de autosuficiencia en gas está obligando a migrar hacia combustibles más contaminantes”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Para Naturgas, incrementar la oferta de gas natural debe ser una prioridad nacional, viabilizando tanto fuentes locales como externas que garanticen un suministro confiable y competitivo para el sector productivo.

En este contexto, el Congreso Naturgas 2026, que se realizará entre el 15 y 17 de abril, será un espacio clave para discutir el futuro del sector bajo el lema “Gas Natural: esencial para el desarrollo y el progreso humano”, en medio del debate sobre seguridad energética, estabilidad regulatoria y disponibilidad de oferta.