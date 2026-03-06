Horóscopo del profesor Salomón Hoy viernes 6 de marzo 2026: Sugerencias y predicciones

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes, 6 de marzo, y menciona que el número de esta fecha representa el poder, la firmeza, la estabilidad y la transformación.

Según el profesor, todos los nacidos en esta fecha son personas luchadores, guerreros y que cumplen todo lo que se proponen, a su vez que también tienen un buen humor a pesar de ser un poco estrictos. Su número es 7824.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros pegar seis monedas del mismo valor en el marco de la puerta de su casa, esto con el fin de llamar la abundancia y la riqueza.

Le puede interesar: Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 6 de marzo de 2026: Leve alza al final de la semana

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el azul marino.

El número es el 1598.

La fruta es la manzana verde.

Ir por limones y usarlos de cualquier forma.

El código sagrado es el 8811.

También le puede interesar: Propiedad Horizontal en Colombia, ¿Es legal poner cámaras en la puerta de su apartamento?

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Puede que sea el momento de que fortalezca su parte emocional, más concretamente con el amor; si ha pensado en comprar casa o algo referente a finca raíz, puede que sea el momento adecuado.

Número: 7590

Tauro

Tal vez sea el tiempo de que le ocurran cosas importantes que lo pueden estar llevando hacia el éxito, como lo sería una mejoría en el apartado laboral.

Número: 2370

Géminis

Puede que llegue una bendición importante que le permitirá sortear los obstáculos que lo retenían de cumplir sus objetivos. Añadido a eso, hay algo relacionado con un proyecto que se le recomienda hacer, en caso que quiera hacer una renovación o negocio.

Número: 3520

Cáncer

Se le hace un llamado a que no caiga en desesperación si está pasando por alguna situación difícil y también se le sugiere que le eche una revisadita a temas de salud, esto con el fin de prevenir problemas a futuro, pero a pesar de lo anterior, puede que la suerte le esté sonriendo en estos días.

Número: 4287

Leo

Cosas que tengan que ver con su empleo lo pueden estar poniendo a prueba como persona; su prosperidad económica puede que mejore en estos días, así que mucha atención.

Número: 6825

Virgo

Se les recomienda realizar mejoras en su parte laboral, ya que es un mes donde puede estar llegando una escala de éxito en su vida; los astros también hablan sobre la posible llegada de un dinero que debe saber administrar.

Número: 1865

Libra

En su entorno se puede estar presentando un ángel que le va a dar soluciones en su vida. Las cartas le dicen que si está inconforme o insatisfecho con algo en su vida, puede que sea el momento de cambiarlo.

Número: 8862

Escorpio

En el ambiente laboral puede que tenga buenos resultados en posibles oportunidades que le podrían aparecer en el camino, que le darán una mayor estabilidad, misma que también puede cuidar si atiende ciertos temas familiares que tal vez tenga en espera desde hace un tiempo, pero en el sentido económico puede estar gozando de ciertas tranquilidades.

Número: 1362

Sagitario

Siga adelante con sus proyectos. Si a algunas personas no les aprueba o les gusta lo que usted desea, no importa, pues usted sabe lo que quiere y verá réditos al trabajar en ello. Aparte de eso, para algunas personas se darán pasos positivos o se resolverán asuntos relacionados con la vivienda.

Número: 1963

Capricornio

Para los nativos de este signo se les recomienda hacer una buena revisión si va a realizar algo referente a firma de documentos; se les sugiere, si tiene algún tipo de viaje en mora, que lo realice, ya que puede ser muy provechoso.

Número: 9950

Acuario

Le podría estar prestando atención a lo laboral y lo sentimental, puesto que los arcanos le recomiendan que podría estar teniendo pérdidas si no presta atención a estos aspectos de su vida.

Número: 1234

Piscis

Si está teniendo algún tipo de dificultad en el amor, se le recomienda que le dé solución, para que tenga más calma en su vida; a su vez, se le sugiere que haga algún tipo de chequeo médico para verificar que todo esté bien.

Número: 1411

Lea aquí: ICETEX y la Universidad Europea lanzaron 25 becas para estudiar materias virtuales en España

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: