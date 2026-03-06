Entre 11 y 15 de marzo Afinia desarrollará actividades de mantenimiento en Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 11 al 15 de marzo se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Cartagena, barrio: Villa hermosa y la carrera 96a entre las calles 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1, sector Campo Bello III.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena: calle 44 entre la carrera 17a y la carrera 17b, sector Nariño.

Circuito Chambacú 8 de 6:15 a. m. a 5:00 p. m. Cartagena, barrio Getsemaní: Calle Larga (Calle 25) y Avenida Eusebio Vargas Rivera (Calle 24) con carrera 8b hasta la carrera 10, Antiguo Banco Sudameris, Davivienda.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 5:30 p. m.: zona urbana del municipio del Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Las Flores, El Carmen, El Santander, Goreti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Línea 556 de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.: zona rural del municipio de Magangué: Panceguita, Palmarito, Barbosa.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:20 a. m. a 9:40 a. m.: zona rural del municipio de Buenavista: Las Chichas.

Circuito Manzanillo 3 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. zona rural de Cartagena: Manzanillo del Mar, Urbanización Palma Real, Ibiza Del Mar, Urbanización Dammar, Urbanización Morros, Ramblas, Zaragocilla Serena del Mar.

Circuito Manzanillo 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: zona rural de Cartagena: Infantería de Marina, Serena del Mar Multifamiliar Zinnia Club House, Meraki Club & Residences, Varenna Club, Conjunto Residencia Castelo, Conjunto Residencia Burano, Centro Hospitalario Serena del Mar, Trevi, Conjunto Residencial Portanova, Conjunto Residencial Strada, Tierra Baja.

Circuito Pinillos de 7:50 a. m. a 3:50 p. m.: zona urbana y rural del municipio Pinillos. Zona rural del municipio de Magangué: Sitio Nuevo, San Sebastián Buena Vista, San José De Las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa De Las Flores, Mantequera, Santa Mónica. Zona Rural Del Municipio De San Fernando: El Pozón Pueblo Nuevo. Zona Rural Del Municipio De Achí: Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces. Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: carrera 68 entre la calle 21 y la calle 25, Sector Blas de Lezo.

Circuito Zaragocilla 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: desde la transversal 46 hasta la transversal 47 entre la diagonal 29b y la diagonal 29i, sector Nuevo Bosque.

Circuito Zaragocilla 7 de 10:21 a. m. a 6:00 p. m. Cartagena: carrera 51 entre la calle 20 y la calle 21, Sector Zaragocilla.

JUEVES, 12 DE MARZO

Circuito Bayunca 2 de 7:40 a. m. a 8:10 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Santa Catalina: El Mercado, San Luis, Cajagual. Zona rural del municipio de Santa Catalina: Colorado Viejo, Loma Arena, Galerazamba, Vía Santa Catalina - Galerazamba Y Sectores Aledaños A Esta Vía. Zona rural del municipio de Cartagena: Arroyo Grande, Palmarito, Finca Barranquillita. Zona rural del municipio de Clemencia: sectores aledaños a la vía Clemencia-Santa Catalina.

Circuito Bayunca 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Santa Catalina: 9 De Febrero, Urb. Villa Xiomy, 9 De Febrero, Carizal, El Papayal, Nueva Venecia, Villa Rosita, 20 De Julio, Barrio Abajo, Loma Fresca, El Progreso. Zona rural del municipio de Santa Catalina: Finca La Conquista.

Circuito Bosque 12 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: desde la carrera 35 hasta la carrera 36a entre la calle 32a y la calle 32c, sector La Candelaria.

Circuito Candelaria 1 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 90 entre la calle 1c y la calle 2, sector Nelson Madela. Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: carrera 21 entre la calle 50a y la calle 52, sector Loma Fresca.

Circuito El Carmen 2 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. En Carmen de Bolívar: zona urbana del municipio del Carmen De Bolívar: Las Palmas Y Las Delicias.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana de Margarita: Barrio Arriba, Barrio Centro, Barrio Abajo. Zona rural de Margarita: Chilloa, Doña Juana, Boton De Leiva, Zafiro, Los Trapiches, Los Trapiches, Cantera, Sandoval.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de San Juan Nepomuceno: Barranquillita, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz, San Pedro.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de San Juan de Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal. Zona rural del municipio de San Juan De Nepomuceno: Guapango, Perico.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de Turbana: La Esperanza, Manantial, Nuevo Bosque, Alto Bosque Y San Antonio.

Circuito Ternera 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En barrios de Turbaco: El Prado, El Papayal, El Porvenir, Bellavista, Los Laureles, Urbanización La Granja, El Recreo de Los Abuelos, Monte Carmelo, Urbanización Prado Verde Etapa 1 Y 2, Carmentea, Vereda Coloncito.

Circuito Montecristo (Bolívar), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona urbana de Montecristo. Zona rural de Montecristo: Rangel. En Montecristo (Bolívar).

VIERNES 13 DE MARZO

*Circuito Montecristo (Bolívar) *, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona rural de Achí: Centro Alegre, Payande, Río Nuevo, Puerto Venecia. En Achí (Bolívar). Circuito La Mojana 3, de 9:20 a.m. a 5:20 p.m. En carrera 3 con calle 5. Sector: barrio Corazón De Jesús. En San Jacinto del Cauca (Bolívar).

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En: zona urbana de Santa Rosa: 30 de Agosto, Santa Helena, El Trébol.

Circuito Bayunca 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. En: Zona urbana de Clemencia: barrio La Candelaria, Barrio Carrizal, Barrio Cordialidad, Barrio Cooperativo, Barrio Callarena, Barrio Caracolí, Barrio Loma Fresca, Barrio El Carmen.

Línea 596 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de María La Baja y zona rural del municipio de María La Baja (Bolívar): Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos. Zona rural del municipio de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. Majaguas, Primero de Julio, San Pablo.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 7:50 a. m. a 8:20 a. m. En zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma De Simón.

*Circuito Santa Ana (Magangué) * de 7:50 a. m. a 3:50 p. m. En: zona rural del municipio de Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Zona rural del municipio de Santa Ana: San Fernando. Zona rural del municipio de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

*Circuito Santa Ana (Magangué) * de 3:20 p. m. a 3:50 p. m. En: zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito San Martin de Loba 1 de 8:40 a. m. a 4:40 p. m. En: Zona Rural Del Municipio De San Martín De Loba: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires Y Papayal. Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, Y Sectores Aledaños A La Vía.

Circuito San Blas de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:30 p. m. a 3:00 p. m. En: zona rural del municipio de Simití: Finca La Playa, Finca Villa Natalia, Finca La Gullana, Finca El Deseo, Finca Puerto Bambú, Finca Pajamo, Piedra, Finca Bella Vista, Candela, Finca La Coquera, Finca Canta Gallo, Finca El Paraíso, Finca El Diamante, Finca La Providencia, Finca Las Palmeras, Finca El Olino.

Circuito San Blas de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. En: zona rural del municipio de Simití: San Joaquín, El Progreso, San Blas, Cargadero, Las Palmeras, Planta De Gas, Finca El Bosque, Finca Manzanares, Finca Valenzuela. Zona urbana del municipio de Santa Rosa Del Sur: desde la carrera 10a hasta la carrera 17 entre la calle 3 y la calle 8; Cerro Azul; La Píldora; Las Brisas; Claros de Tequendama; Villa Paula; Urbanización Adesan; zona rural del municipio de Santa Rosa: El Pozo, Santa Lucia, Llano Grande, Finca El Porvenir, Finca Caracolí, Finca El Retiro, Finca Villa Elena, Finca El Castañal, Mira Flores, San Francisco.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Carrera 65 Hasta La Carrera 67a Entre La Calle 22 Y La Calle 25, Sector Blas de Lezo.

SÁBADO, 14 DE MARZO

Circuito Bosque 4 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. En Cartagena: transversal 57 entre la diagonal 29 y la diagonal 29d, sector Santa Clara y Ceballos.

Circuito El Carmen 1 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 34 entre la carrera 47 y la carrera 47a, sector Siete de Agosto.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En Cartagena: Sector Barrio: Villa Hermosa Y La Carrera 96a Entre Las Calle 1 Calle 3 Y Carrera 92b Entre Las Calles 3 Hasta La Calle 1 Sector Campo Bello III.

Circuito San Jacinto 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Zona urbana del municipio de San Jacinto (Bolívar): Urbanización J.C.A, San Abel. Zona rural del municipio de San Jacinto: Cerro Maco, Casa De Piedra, El Bongal, Paraíso, Las Mercedes, San Cristóbal, Arroyo María, Pava.

*Circuito Montecristo (Bolívar) *, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona rural de Achí: Puerto Isabel, La Envidia, Las Flores, El Rosario, Buenavista, Caño Cavado. En Achí (Bolívar).

DOMINGO, 15 DE MARZO

Circuito El Carmen 2 de 8:00 a. m. a 5:20 p. m. En El Carmen de Bolívar: carrera 50 entre la calle 22 y la calle 23, sector El Paraíso.

Circuito El Carmen 2 de 8:30 a. m. a 5:50 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 18 entre la carrera 58 y la carrera 59, sector Las Delicias.

Circuito Gambote 4 de 8:20 a. m. a 4:00 p. m. En: zona rural del municipio de Mahates: Malagana Sector La Esperanza.

Circuito Membrillal 2 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Bodega C1 Manzana K - Zona Franca Sector Granipack Sas - Cartagena.

Circuito Villa Estrella 3 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: Calle 1 Sector 1 Zona Franca Parque Central.

Circuito Zaragocilla 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: transversal 42 con diagonal 29c esquina, sector Nueva Granada.

Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Zona Urbana Del Municipio de Turbaco: Sector Comprendido desde la calle 23 hasta la calle 26 con carrera 10 hasta la carrera 11, barrio Paraíso.