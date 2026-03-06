Dos personas señaladas de cometer “cambiazo” en Bolívar fueron capturadas

En una rápida reacción, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de dos personas señaladas de cometer un hurto mediante la modalidad conocida como “cambiazo” o falso ritual religioso, en hechos ocurridos en el municipio de El Banco-Magdalena, y que terminaron con su detención en el sector de San Fernando, Bolívar.

De acuerdo con la información conocida, hacia las 10:00 de la mañana la central de comunicaciones recibió el reporte de una mujer de 68 años de edad, quien habría sido abordada por varias personas que, haciéndose pasar por pastores, le solicitaron sus pertenencias para realizar una supuesta oración y bendecirlas. Minutos después, la víctima se percató de que su cadena y su anillo habían desaparecido.

Tras la denuncia, uniformados activaron de inmediato el plan candado, apoyados en las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Gracias a esta reacción se logró la captura de dos ciudadanos que se desplazaban en un vehículo marca Nissan, color gris plata, cuando transitaban por el municipio de San Fernando, Bolívar.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder una cadena de oro con su dije y un anillo, elementos que habían sido reportados como hurtados y que están avaluados comercialmente en 5.500.000 pesos.

Aunque en un primer momento los elementos no fueron evidenciados, tras una verificación más detallada del automotor fueron hallados ocultos en su interior.

El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten los respectivos procesos judiciales.

“Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y a la rápida reacción de nuestras unidades, logramos la captura de estas personas y la recuperación de los elementos hurtados. Invitamos a la comunidad a no entregar sus pertenencias a desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no confiar en personas que utilicen supuestos actos religiosos o engaños para cometer delitos.