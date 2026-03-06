Comerciante murió arrollado en la Vía del Mar, zona norte de Cartagena

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un comerciante en la Vía del Mar, Zona Norte de Cartagena.

La víctima fue identificada como José Domingo Gómez Salazar, de 67 años, natural de Granada, Antioquia. El hombre llevaba más de 25 años radicado en Cartagena, donde trabajaba en un local de venta de ropa y mercancías varias en el Mercado de Bazurto.

Según las primeras informaciones, el comerciante regresaba a su vivienda luego de terminar su jornada laboral cuando ocurrió el fatal hecho.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía Nacional, el accidente se registró alrededor de las 7:00 de la noche en la Ruta 90A01, kilómetro 13+800 de la Vía del Mar, frente al condominio Doral, lugar donde residía Gómez Salazar junto a familiares.

El informe policial señala que el peatón fue arrollado por un vehículo particular Renault Sandero gris, modelo 2023, de placas KQN-817, conducido por Wilmer Rafael Mendoza Muñoz, quien salió ileso del siniestro.

Las versiones preliminares indican que el comerciante habría descendido de un bus en ese punto de la carretera e intentaba cruzar la vía para dirigirse a su residencia, cuando fue impactado por el automóvil que transitaba en sentido Barranquilla – Cartagena.

Debido a la fuerza del impacto, Gómez Salazar falleció en el lugar de los hechos. Su cuerpo quedó tendido en medio de la carretera, situación que fue registrada en imágenes que posteriormente circularon en redes sociales.