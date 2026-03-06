‘Bus Colombianas de Hierro’ llega a Cartagena: habrá exámenes gratuitos

¡El “Bus Colombianas de Hierro” regresa! Esta iniciativa de la división de salud de Procter; Gamble (P&G) tiene como objetivo llevar información vital sobre la deficiencia de hierro a mujeres en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este bus interactivo recorrerá diversas zonas de Cartagena, Barranquilla y Cali, ofreciendo gratuitamente exámenes de ferritina realizados por un laboratorio certificado. Estos exámenes son fundamentales para que los médicos puedan detectar posibles deficiencias de hierro y facilitar diagnósticos oportunos.

¿Te sientes cansada, débil o sin energía, especialmente durante tu menstruación? No lo ignores.

Muchas mujeres piensan que el cansancio durante esos días es normal, pero en realidad, puede ser un signo de anemia por deficiencia de hierro, una condición que afecta a cerca del 30% de las mujeres en edad fértil (15-49 años) a nivel mundial 2.

¡Ven y descubre el “Bus Colombianas de Hierro”! Este espacio educativo y divertido está diseñado para que las mujeres aprendan sobre la deficiencia de hierro, sus síntomas (como dolor de cabeza, cansancio y dificultad para concentrarse) y la importancia de una adecuada suplementación y consulta médica.

En el bus, accederás a información clara y recomendaciones prácticas, todo mientras disfrutas de una experiencia entretenida y motivadora.

Algunas de las zonas donde estará presente el bus son: En Cartagena, el Centro Comercial Multicentro la Plazuela y la Universidad Tecnológica de Bolívar. En Barranquilla, la Universidad del Norte y el Centro Comercial Mall Plaza. Y en Cali, la Universidad ICESI y el Parque de las Banderas.

“Los síntomas de la deficiencia de hierro a menudo se pasan por alto y se normalizan en nuestra vida diaria. Con esta campaña, queremos empoderar a las mujeres para que reconozcan estos signos y tomen acción. Consultar a un médico puede ser el primer paso hacia una vida más saludable y plena, donde cada mujer pueda sentirse enérgica y vital”, destaca el Dr. Mario Merchán, Gerente Médico de la división de salud de P&G.

Durante tu visita al “Bus Colombianas de Hierro”, recibirás recomendaciones valiosas para prevenir la deficiencia de hierro, tales como:

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja la administración intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico en mujeres menstruantes para mejorar los niveles de hierro y reducir el riesgo de anemia. Es fundamental consultar al médico para recibir la recomendación del suplemento adecuado.

- Incluir en tu dieta alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, frijoles, lentejas, garbanzos, vegetales de hojas verdes, frutos secos, semillas y nueces.

- Para mejorar la absorción del hierro de origen vegetal, combínalos con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos 3.