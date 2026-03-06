Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 13:12

“Alianza Verde se equivocó al darles el aval”: Catherine Juvinao sobre involucrados en caso UNGRD

La representante a la Cámara Catherine Juvinao habló en 6AM W tras el empate en la Corte Suprema de Justicia que frenó la decisión sobre el futuro judicial de los congresistas investigados por el caso de corrupción en la entidad

En entrevista con Caracol Radio, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, habló del aplazamiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el futuro de los congresistas y excongresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

