Alcalde Dumek Turbay anuncia construcción de parque lineal en Las Gaviotas

En medio del Consejo de Gobierno ampliado realizado con la comunidad del barrio Las Gaviotas y barrios aledaños, líderes sociales, culturales y comunitarios presentaron al alcalde Dumek Turbay una propuesta para la construcción del Parque Lineal de Las Gaviotas, un proyecto pensado para aprovechar y conectar las amplias zonas verdes que caracterizan a este sector de la ciudad.

La propuesta contempla un parque lineal extenso que permita a los habitantes del barrio y sectores cercanos encontrarse en un entorno adecuado para el esparcimiento y la convivencia.

Entre los componentes planteados se incluyen canchas múltiples para la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol, un parque infantil para niños y niñas, espacios de encuentro para jóvenes y adultos, zonas para eventos comunitarios, áreas de recreación y ejercicio, biblioteca, cicloruta y senderos peatonales.

La idea de los habitantes del sector, conocidos como “gavioteros”, es que este proyecto logre conectar todas las zonas verdes del barrio en un gran corredor ambiental y recreativo, que iría desde el puente Gaviotas 13 de Junio hasta el puente ubicado frente al restaurante McDonald’s, generando así un espacio continuo para la recreación, el deporte y el encuentro ciudadano.

El alcalde Dumek Turbay destacó el trabajo previo realizado por la comunidad y valoró la organización con la que fue presentada la iniciativa. “Me sorprendió gratamente encontrar una comunidad que no solo tiene un sueño, sino que además ya tiene planos y un diseño pensado para hacerlo realidad. Eso demuestra compromiso, organización y amor por su barrio”, expresó el mandatario.

El alcalde también resaltó el potencial urbanístico y ambiental del sector, señalando que Las Gaviotas es uno de los barrios con mayores zonas verdes en la ciudad, lo que abre la posibilidad de desarrollar proyectos de espacio público que fortalezcan la convivencia y el bienestar de la comunidad.

“Las Gaviotas tiene una ventaja enorme: sus zonas verdes. Estos espacios bien aprovechados pueden convertirse en lugares de encuentro, deporte, cultura y recreación para las familias. Obras como un parque lineal, integradas al entorno natural, son justamente el tipo de proyectos que ayudan a construir comunidad”, añadió el alcalde Turbay.

La propuesta presentada por los líderes comunitarios será analizada por el equipo técnico del Distrito, con el propósito de evaluar su viabilidad y explorar las alternativas que permitan materializar este espacio que la comunidad sueña como un punto de encuentro para el desarrollo social y la vida comunitaria del sector.