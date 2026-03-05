Servicios financieros digitales en Cartagena: confianza, acceso y retos para la inclusión

El uso de plataformas digitales para pagos, transferencias y solicitudes de créditos hace parte de la vida cotidiana de la población. Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 permiten observar el comportamiento de la confianza a estos servicios, así como el acceso al crédito y la relación con la situación económica de los hogares.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En Cartagena, el 35% de las personas manifiesta confiar en los servicios financieros digitales, el 27% expresa desconfianza y el 33% se ubica en una posición neutral. Esta desconfianza está ligada a la edad, entre las personas de 56 años o más, la desconfianza alcanza un 38%, mientras que en los jóvenes de 18 a 25 años solo el 12% desconfía.

*Acceso al crédito y mecanismos de financiación*

El 69% de los habitantes de Cartagena no buscó financiación durante el 2025 y, entre quienes lo hicieron, el 13% acudió a entidades formales como bancos o cooperativas. Sin embargo, el uso del sistema formal cambia de acuerdo con el estrato socioeconómico, el 25% de las personas en estratos altos utilizó estas fuentes, frente al 12% en estratos bajos.

Además, el 10% de la ciudadanía reporta haber acudido a prestamistas informales, como el “gota a gota”. El uso de estas alternativas predomina en los estratos bajos, donde llega al 11%, mientras en los estratos altos fue del 1%.

Los datos también se relacionan con la situación económica de los hogares. El 61% de las familias cartageneras señala que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos básicos y el 22% que no logra cubrirlos completamente. En ese contexto, solo el 17% de la población considera el ahorro o la inversión.

Los hallazgos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 muestran que la inclusión financiera en la ciudad está asociada a factores como la confianza en los servicios, el acceso a mecanismos formales de crédito y la capacidad económica de los hogares. El seguimiento a estos indicadores permite contar con información para comprender cómo evoluciona el acceso a servicios financieros y su relación con la calidad de vida en Cartagena.