Ataques nocturnos de misiles rusos contra Ucrania rompen un récord en febrero desde 2023

KIEV, 01/08/2025.- Imagen de referencia: El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) elevó este viernes el número de víctimas mortales a 28 en el ataque ruso combinado con drones y misiles contra Kiev en la noche del miércoles al jueves. En un comunicado publicado en redes sociales, dicho servicio estatal informó de que "28 personas murieron en el distrito Sviatosinski de Kiev tras el ataque ruso en la noche del 31 de julio". Entre las víctimas se cuentan dos niños, de dos y seis años, y un adolescente de 17 años, precisó el DSNS, que apuntó que continúan sus trabajos de asistencia y rescate de víctimas en las zonas afectadas por el ataque, en el que Rusia empleó en la noche del miércoles al jueves 309 drones de ataque Shahed y ocho misiles de crucero Iskander-K.-EFE/Zelenski vía Telegram***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en febrero que en cualquier otro mes desde, al menos, inicios de 2023 en ataques rusos nocturnos, y apuntó principalmente contra infraestructuras energéticas, según un análisis de la AFP realizado este domingo.

Las fuerzas rusas lanzaron 288 misiles contra Ucrania en febrero, lo que representa un aumento de cerca del 113% en relación a los 135 misiles disparados en enero, según datos proporcionados por la fuerza aérea ucraniana.

Se trata del mayor número de misiles lanzados durante la noche en un único mes contra Ucrania desde que la fuerza aérea ucraniana empezó a publicar estadísticas sobre este tema, a principios de 2023.

El récord previo se remonta a octubre de 2025 cuando, según Kiev, el ejército ruso disparó 270 misiles contra el país.

Moscú ha atacado la red energética ucraniana por cuarto invierno consecutivo, en el marco de una estrategia destinada a debilitar a la población civil de Ucrania, afirmaron Kiev y sus aliados.

Las autoridades ucranianas han ordenado cortes de luz para hacer frente a la escasez de electricidad.

En febrero, Rusia también lanzó 5.059 drones de largo alcance durante sus bombardeos nocturnos contra localidades ucranianas, un aumento de alrededor del 13% en comparación con enero.

En represalia, Kiev lanza drones para atacar depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el fin de socavar las principales fuentes de ingresos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin.