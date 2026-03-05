Reducir 30 mil toneladas de gases de efecto invernadero: meta de la Refinería de Cartagena para 2026

La Refinería de Cartagena proyecta reducir 30.039 toneladas de CO₂e en 2026, como parte de su compromiso con la mitigación del cambio climático y el avance hacia la transición energética.

Esta reducción corresponde a emisiones de alcance 1 y 2, relacionadas con el consumo directo de energía y la compra de energía necesaria para la operación.

En los últimos seis años, la refinería ha evitado la emisión de 211.401 toneladas de CO₂e, equivalente a prevenir la deforestación de 1.198 hectáreas de bosque seco tropical, una extensión comparable a 839 canchas de fútbol. Este avance demuestra la contribución ambiental positiva derivada del compromiso con la descarbonización y la eficiencia energética.

Los resultados se han logrado gracias a acciones como la reducción del consumo de energía y vapor, el aprovechamiento de corrientes calientes entre unidades de proceso, la modernización del sistema de iluminación y el uso de tecnologías que optimizan procesos operativos.

Estos esfuerzos reflejan una cultura organizacional enfocada en la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos energéticos.

El compromiso de la refinería se enmarca en la estrategia climática del Grupo Ecopetrol, que tiene como meta alcanzar cero emisiones netas en 2050 para los alcances 1 y 2.

Esta visión se alinea con los objetivos internacionales de sostenibilidad y responde a los desafíos de un entorno regulatorio y ambiental cada vez más exigente.

La apuesta por la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad posiciona a la refinería de Cartagena como referente industrial en el sector energético colombiano, reforzando su papel en la generación de fuentes de energía renovables y las operaciones responsables.