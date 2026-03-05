Real Cartagena tiene disponible promoción de boletería para partidos ante Orsomarso e Inter Palmira

Real Cartagena informa a todos sus hinchas y al público en general que su apoyo es fundamental para el equipo. Se aproximan dos fechas en casa y quieren ver el Jaime Morón lleno, con toda Cartagena alentando. Por este motivo, estarán habilitadas todas las tribunas del estadio.

Este viernes 6 de marzo será el debut de Jarlan Barrera en el partido frente a Orsomarso.

Asimismo, se ha dispuesto un paquete especial para que acompañen en ambos compromisos. Podrán adquirir la boleta para los partidos contra Orsomarso e Internacional de Palmira con un 50% de descuento en el valor correspondiente al segundo encuentro.

También estará disponible la venta de boletería individual para cada partido; sin embargo, al adquirir el paquete estarán ahorrando el 50 % en la boleta del compromiso frente a Internacional de Palmira.

A continuación, compartimos los precios de los valores de la boletería individual y de los paquetes por tribuna:

Occidental Alta:

Individual: $80.000 por partido.

Paquete: $120.000 (ahorras $40.000).

Occidental Baja:

Individual: $60.000 por partido.

Paquete: $90.000 (ahorras $30.000).

Oriental:

Individual: $50.000 por partido.

Paquete: $75.000 (ahorras $25.000).

Norte:

Individual: $20.000 por partido. $30.000 (ahorras $10.000).

Sur:

· Individual: $20.000 por partido

· Paquete: $30.000 (ahorras $10.000).

Para más información o asistencia, comunicarse a través de los canales de atención de Fanki:

• Correo electrónico: soporte@fanki.co

· WhatsApp: +57 317 029 2048