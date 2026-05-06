Se normaliza el servicio de agua en Bayunca y Pontezuela tras reparación de tubería

Los habitantes de los corregimientos de Bayunca y Pontezuela comienzan a recibir nuevamente el servicio de agua potable luego de que Aguas de Cartagena lograra reparar una fuga detectada en la tubería principal de 300 milímetros de diámetro. La avería, localizada frente al centro comercial Las Ramblas, había generado interrupciones en el suministro durante las últimas horas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tras culminar las maniobras técnicas, la empresa informó que el proceso de restablecimiento se dará de forma progresiva. Esto se debe a que el sistema requiere un tiempo prudencial para recuperar los niveles de presión adecuados en toda la red de distribución que surte a esta zona de la ciudad.

Aguas de Cartagena aseguró que mantendrá un monitoreo constante sobre la infraestructura intervenida para evitar nuevos incidentes y garantizar que la prestación del servicio sea óptima. Asimismo, la compañía agradeció la paciencia de la comunidad ante los inconvenientes generados por esta emergencia operativa.