Primera Sesión Ordinaria 2026 del CIDEA

En las instalaciones de la Universidad de Cartagena, Campus San Pablo, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA Cartagena, liderada por el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, un espacio clave para continuar avanzando en la formulación de la Política Pública de Educación Ambiental del Distrito.

La jornada se realizó en el Auditorio Pedro Ortega y contó con la participación de representantes institucionales, comunidad educativa y actores territoriales comprometidos con el fortalecimiento de la educación ambiental en la ciudad.

Durante el encuentro el equipo especializado de la Universidad de Cartagena socializó los resultados de las Mesas de Agenda Pública desarrolladas en el marco del diagnóstico de la política pública, un ejercicio que permitió recoger más de 300 aportes ciudadanos provenientes de líderes comunitarios, docentes, estudiantes y representantes institucionales.

Los participantes reflexionaron sobre el nivel de conocimiento ambiental de la población, sus actitudes y valores frente al ambiente, hábitos cotidianos, habilidades ambientales y la capacidad de participación ciudadana en la protección del territorio.

Como resultado de esta etapa, se identificaron 17 desafíos prioritarios, de los cuales 12 corresponden directamente a problemáticas de educación ambiental y 5 a retos de gobernanza que impactan las acciones formativas. Entre los principales desafíos se destacan:

• La baja pertinencia de la educación ambiental frente al contexto local.

• La limitada corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del ambiente.

• Prácticas inadecuadas en el manejo de residuos sólidos.

• Débil cultura del cuidado del agua.

• Necesidad de mayor articulación institucional.

Estos retos fueron consolidados en cinco puntos críticos, siguiendo la metodología CONPES para el diseño de políticas públicas:

1. Debilidad institucional y de gobernanza de los asuntos ambientales.

2. Baja efectividad y pertinencia de la educación ambiental.

3. Insuficiencia de espacios de aprendizaje accesibles.

4. Baja apropiación social de la cultura del cuidado ambiental.

5. Financiamiento limitado y baja continuidad de las acciones de educación ambiental.

Durante la sesión, la Secretaría de Educación Distrital, en calidad de coordinadora del CIDEA, presentó tres experiencias significativas desarrolladas por la Institución Educativa San Lucas, la Institución Educativa Bayunca y la Institución Educativa de Leticia, evidenciando buenas prácticas que fortalecen los procesos pedagógicos ambientales en las comunidades educativas.

La Administración Distrital, a través del Establecimiento Público Ambiental y los miembros del CIDEA Cartagena, reafirma su compromiso con la construcción participativa de una hoja de ruta que permita transformar la cultura ambiental del Distrito, consolidando acciones sostenibles que beneficien a las presentes y futuras generaciones.

El proceso avanza ahora hacia la fase de diseño estratégico de la política pública, integrando los factores de éxito que orientarán soluciones de largo plazo para una Cartagena más consciente, corresponsable y ambientalmente sostenible.