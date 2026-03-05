Precio del café HOY 5 de marzo en Colombia según la FNC: Se sigue presentando leve aumento

Proceso de recolección del café para su venta y distribución a nivel nacional e internacional - (Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este jueves 5 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para hoy 5 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 5 de marzo se cotizará en $ 2,192,000 (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un crecimiento respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en $2,156,000 pesos (COP). Una situación que se ha convertido en una constante, si se toma como referencia el precio con el que el café inicio la semana; por un valor de 2,146,000 pesos (COP); lo cual resulta beneficioso para los agricultores y exportadores del producto nacional.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país HOY 5 de marzo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de HOY miércoles 5 de marzo son: