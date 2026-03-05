“Nos preocupa”: secretaria de Salud del Tolima sobre monopolio de Nueva EPS en 27 municipios

Tolima

En los últimos meses, el Tolima ha sido uno de los departamentos más afectados por la crisis que atraviesa el sistema de salud, especialmente por las dificultades para la dispensación de medicamentos por parte de la Nueva EPS, que atiende al 50 % de la población tolimense.

En ese contexto, tomó por sorpresa a las autoridades departamentales el Decreto 0182 de 2026, a través del cual el Ministerio de Salud otorgará a la Nueva EPS la facultad de ser la única Entidad Promotora de Salud en por lo menos 427 municipios del país. Para el Tolima, la entidad tendría el monopolio en 27 municipios.

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, se mostró preocupada por las deficiencias que ha mostrado la Nueva EPS en la prestación del servicio en el departamento durante los últimos meses.

“Hoy la Nueva EPS ya representa para nosotros el 50 % de la atención a los tolimenses y está presente en los 47 municipios del departamento, pero tiene problemas críticos: medicamentos, acceso oportuno a los centros de soluciones, remisiones y falta de oportunidad para atender a pacientes en el cuarto nivel de complejidad. El paciente puede quedarse esperando una remisión hasta un mes”, explicó la funcionaria.

Rengifo planteó que la Nueva EPS, antes que pensar en ampliar la cobertura, debería garantizar una prestación del servicio de mayor calidad para sus afiliados en el Tolima, los cuales superan el medio millón.

“Antes de aumentar la población para nosotros, que insisto ya es el 50 %, y tenemos una demanda insatisfecha y unos indicadores que no se están cumpliendo, antes de hacer cualquier movimiento se particularicen y se individualicen las necesidades de los territorios. Sobre todo porque un tema de salud puede traducirse en la muerte de un paciente”, advirtió.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el Tolima se convertirá en el quinto departamento con mayor cantidad de municipios donde la Nueva EPS ejercerá un monopolio en la prestación del aseguramiento en salud.

“Nos preocupa. Decir que van a mover afiliados de una EPS a otra nos preocupa porque, desde luego, acá la primera opción va a ser Nueva EPS y hoy ya sabemos lo que no se está garantizando. Sería muy bueno que se escuchara a los territorios antes de tomar todas estas decisiones”, remarcó.

En el Tolima esperan que en los próximos días el Ministerio de Salud entregue mayor claridad sobre la redistribución de afiliados, lo que podría agudizar aún más la crisis del sistema en el departamento.