Misión de la OEA pide garantizar tranquilidad para votantes en Colombia tras ataques en Nariño

La Misión de Observación Electoral del organismo advirtió sobre el uso de nuevas tecnologías para perturbar la jornada de votaciones. (Foto: Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos )

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Colombia hizo un llamado a garantizar un clima de respeto y tranquilidad que permita a la población votar de manera libre.

Este llamado ocurre luego de registrarse distintos hechos de violencia registrados en distintos puntos del país que han perjudicado:

Candidaturas

Militantes

Miembros de las fuerzas armadas

Periodistas

La MOE/OEA señala que estos hechos violentos ocurren justo “en el marco de las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo”.

Los ataques

En particular, la Misión se refirió al “ataque ocurrido el día de ayer en Caquetá, que dejó tres soldados muertos y un herido mientras realizaban labores en el marco del Plan Democracia de Colombia”.

A su vez, la Misión se declara preocupada por “el uso de nuevas tecnologías para afectar el desarrollo normal del proceso electoral, como ocurrió en Nariño. Es la primera vez que una Misión de Observación Electoral de la OEA registra del uso de drones con este fin”.

La Misión expresa su solidaridad con las personas impactadas por estos hechos.

¿Qué ocurrió en Nariño?

En la zona rural del municipio de San Pablo, en Nariño, se registró un ataque con drones contra tropas del Batallón de Ingenieros de Combate número 23 del Ejército Nacional.

Este atentado ocurrió mientras los militares adelantaban tareas de verificación y control a la seguridad de los puestos de votación.

Este ataque ocurrió específicamente en la vereda de Lagunitas, en zona del corregimiento de Briceño. Como parte de estos ataques se convocó un consejo de seguridad extraordinario.

El uso de estos drones ocurrió en el momento en el que se verificaba si los puestos de votación en esta vereda tenían garantías de seguridad para ser utilizados durante esta jornada electoral.

¿Compra de votos en Colombia?

A la par de la alerta emitida por la Misión de Observación Electoral de la OEA, las autoridades colombianas confirmaron la incautación de 1.491 millones de pesos (unos 393.000 dólares) destinados, al parecer, para la compra de votos en las elecciones legislativas del próximo domingo, cuando también se votarán las consultas presidenciales de coaliciones de centro, izquierda y derecha.

“Ya llevamos casi 1.500 millones de pesos (decomisados) en 10 eventos (operaciones) que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales”, expresó este jueves el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a periodistas.

Uno de los casos más sonados ocurrió en el departamento caribeño de La Guajira, donde el martes fueron incautados 145 millones de pesos (unos 38.000 dólares) en un puesto de control ubicado en la carretera que comunica las localidades de Distracción y Cuestecitas.

Durante el procedimiento en La Guajira fueron capturados dos hombres que se movilizaban en un vehículo y puestos a disposición de la Fiscalía.