Más de 650 policías custodiarán las elecciones en Tunja y municipios cercanos

La Policía Metropolitana de Tunja anunció un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones del próximo 8 de marzo en los municipios bajo su jurisdicción. En total, más de 650 uniformados estarán encargados de custodiar los puestos de votación y acompañar el proceso electoral.

Según las autoridades, el plan de seguridad cubrirá 50 puestos de votación distribuidos en 15 municipios. De estos, 41 se encuentran en zonas urbanas y nueve en áreas rurales, donde también se realizarán controles de movilidad y patrullajes preventivos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Lemus, explicó que el dispositivo incluye refuerzos provenientes de escuelas de formación policial. «...Hemos dispuesto alrededor de 650 hombres y mujeres de la Metropolitana y además recibimos el apoyo de uniformados de las escuelas Rafael Reyes y Gonzalo Jiménez de Quesada...», señaló.

De acuerdo con los mapas de riesgo elaborados por la institución, los municipios de Ventaquemada y la ciudad de Tunja presentan un nivel de riesgo moderado para la jornada electoral, mientras que el resto del territorio registra condiciones de riesgo mínimo.